Dies després de l’atac informàtic patit per l’Hospital Clínic de Barcelona, el centre hospitalari universitari San Pierre de Brussel·les també ha sigut atacat, tot i que se’n desconeix l’autoria, així com si s’ha demanat un rescat. En menys de 24 hores, el centre ha aconseguit recompondre les comunicacions i ser completament operatiu. En el cas del Clínic, la banda cibercriminal Ransom House va exigir el pagament d’un rescat a la Generalitat que va rebutjar qualsevol tipus xantatge.

Cap a la una de la matinada, els servidors del centre mèdic de Brussel·les van començar a alentir-se, cosa que va posar en alerta els tècnics informàtics de guàrdia, ha informat el diari belga ‘Le Soir’. «Molt ràpidament van poder detectar activitat anormal en la xarxa informàtica i al voltant de les 4.00 hores van arribar a la conclusió que el més probable era que fóssim víctimes d’un atac cibernètic», ha explicat el director executiu de l’hospital, Philippe Leroy. La intervenció dels serveis especialitzats de la policia federal i la fiscalia ha permès aplicar un pla d’emergència previst per aquest tipus de situacions.

«Com que uns quants hospitals ja han sigut objectiu dels pirates informàtics, hem posat en marxa un procediment per poder mantenir l’activitat sanitària tant com es pugui», ha apuntat Leroy.

Aquests procediments impliquen la desconnexió de servidors i tornar a la comunicació en paper dins l’hospital. «Els aparells dels quiròfans o els necessaris per als pacients no estan afectats, per la qual cosa l’activitat hospitalària funciona amb normalitat», ha afegit Leroy.

«Per precaució, actualment estem desviant ambulàncies a altres centres pròxims, però si algú arriba a urgències, estem perfectament capacitats per atendre’l. El principal problema de la comunicació en paper és que alenteix l’activitat, però no la impedeix. Tot l’equip és al seu lloc i estem gestionant les coses amb tranquil·litat», ha assenyalat.

«De moment no tenim indicis de cap robatori de dades de pacients [...]. Es mantenen totes les consultes i hospitalitzacions previstes. El sector dels parts també està funcionant normalment, tot i que en aquest moment preferim enviar els parts d’alt risc als hospitals pròxims», ha afegit.