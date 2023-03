Els Bombers han estabilitzat aquesta matinada, en concret a les 5.43 hores, l'incendi que encara crema a Calafell, al Baix Penedès, segons han informat fonts del cos. El foc ha afectat la muntanya de l’Escarnosa i les urbanitzacions de Mas Mel i Bellamar. Un total de 28 dotacions hi segueixen treballat amb l’objectiu de mantenir el control del perímetre i evitar que sorgeixin focus secundaris. La trentena de persones que van haver de ser evacuades van poder tornar a casa a la mitjanit. A més, al llarg d’aquest matí està previst que s’aixequi el confinament de les urbanitzacions de Mas Mel, Bellamar i Bellamel.

El foc va iniciar-se pocs minuts abans de les sis de la tarda de dimarts per causes que encara es desconeixen. El fort vent mestral que va bufar a la zona va fer que les flames es propaguessin amb rapidesa i fossin visibles des de força distància. A més, segons han informat fonts de Bombers, els mitjans aeris no van poder-se activar, ja que poc després d'haver-se decretat es va fer de nit.

Fruit d’aquest incendi, que va afectar la zona boscosa de l’Escarnosa i diverses urbanitzacions properes, van haver de ser desallotjades una trentena de veïns i veïnes de Mas Mel, Bellamar i Bellamel. Els afectats van poder tornar a casa a la mitjanit.

Durant tota la nit una cinquantena de dotacions dels Bombers han treballat per evitar que els flancs no s’obrissin i que les flames no afectessin més urbanitzacions. Un dels punts que més preocupació ha generat ha estat el flanc esquerre, que estava ple de focus secundaris. Els Bombers han indicat que el foc ha afectat prop de 24 hectàrees, però han remarcat que són discontínues.

Pel que fa a l’incendi forestal de la Selva del Camp, ja hauria afectat 49 hectàrees. Les tasques d’extinció d’aquest foc també s’han vist dificultades pel fort vent mestral que ha bufat a la zona. Tot i que el foc es va estabilitzar dimarts al migdia, encara hi ha quatre dotacions treballant. Per altra banda, els Bombers ja han donat per extingit l’incendi de vegetació forestal que va produir-se al Perelló (Baix Ebre). El foc va estabilitzar-se a les 13.01 de dimarts.