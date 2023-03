La Policia Nacional ha detingut a Barcelona un jove de 23 anys per agredir sexualment un menor de 14 resident a Almeria i amb el que va contactar a través d'un videojoc. L'arrestat es va guanyar la confiança del menor per aconseguir un intercanvi d'imatges de caràcter sexual, i va desplaçar-se des de Barcelona fins a Almeria per mantenir-hi una trobada sexual. Quan la víctima va denunciar els fets, l'agressor li va fer xantatge emocional i el va amenaçar amb l'objectiu que es replantegés la denúncia. En l'escorcoll domiciliari del detingut, els agents van localitzar nombrós material pedòfil al seu ordinador, pendent d'analitzar, per la qual cosa no es descarta l'aparició de noves víctimes.

La investigació es va iniciar a mitjans de febrer gràcies a la denúncia presentada per un menor de 14 anys a Almeria. Hi manifestava que un home de 23 anys, resident a la província de Barcelona, hi havia contactat a través d'un videojoc. A més, la denúncia recollia com el presumpte agressor s'havia guanyat a poc a poc la seva confiança, cosa que va provocar que les converses es desviessin a un pla més íntim. Fins i tot reconeix que van arribar a intercanviar imatges de caràcter sexual mitjançant una aplicació de missatgeria instantània i altres xarxes socials. D'altra banda, l'anàlisi del telèfon mòbil del menor va permetre adjuntar nombroses proves gràfiques que en corroboraven el testimoni.

Després de guanyar-se la confiança de la víctima i fer-li diversos regals, l'investigat li va sol·licitar mantenir relacions sexuals sense importar-li la minoria d'edat, de la qual era coneixedor. Finalment, es va produir una trobada física entre tots dos en un hotel d'Almeria, i l'autor dels fets es va desplaçar més de 800 quilòmetres.

Després d'assabentar-se que el menor havia denunciat els fets, l'arrestat va començar a fer-li xantatge emocional a través del seu cercle més íntim amb l'objectiu que es replantegés la denúncia. Així mateix, el va amenaçar de denunciar-lo per haver-se aprofitat d'una persona amb discapacitat (donant a entendre que tenia algun tipus de discapacitat). També va aconseguir els contactes de la mare i el germà de la víctima, arribant a posar-se en contacte amb ells amb la mateixa finalitat.

Va ser a principis de març quan els agents, amb el suport de la Unitat Central de Ciberdelinqüència de la Policia Nacional, van realitzar el registre del domicili de l'investigat, on van localitzar nombrosos dispositius digitals amb informació rellevant per a la investigació. D'altra banda, van obtenir nous indicis, tant de fets ja denunciats com d'un nou delicte de possessió de pornografia infantil, en trobar al seu ordinador nombrós material pedòfil.

Fruit d'aquest escorcoll, els agents van intervenir set discos durs, un telèfon mòbil, un ordinador portàtil i una targeta SIM, el contingut dels quals està a l'espera de ser analitzat quan s'autoritzi el bolcat i clonat de la informació per part de l'autoritat judicial. No es descarta que l'investigat pugui haver estat autor d'altres delictes de naturalesa similar no denunciats fins ara, així com l'aparició de noves víctimes.