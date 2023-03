Els Pompiers d'Aran i els Bombers de la Generalitat continuen treballant aquest matí en l'incendi en una zona boscosa al costat del poble de Canejan, municipi de la Val d'Aran fronterer amb França. Fonts dels Pompiers han explicat a l'ACN que hi treballen actualment una dotzena de dotacions, entre Pompiers i Bombers, i que hi ha quasi 100 hectàrees afectades. Les mateixes fonts assenyalen que s'està treballant sobretot en el flanc dret, més obert i afectat per l'aire. Amb tot, asseguren que no hi ha perill que les flames arribin al poble i apunten que la part que crema està inclosa en el pla de cremes estratègiques.

Per tant, la tasca dels bombers és principalment "acompanyar" el foc i vigilar que no traspassi els límits. El foc va començar dijous amb una columna de fum força destacable.