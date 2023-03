El Servei Català de Trànsit (SCT) i els Mossos d'Esquadra han establert un dispositiu especial de trànsit la propera setmana, del 20 al 26 de març, amb motiu de la 102a Volta Ciclista a Catalunya, amb l’objectiu de garantir un bon desenvolupament de la prova i minimitzar els efectes que la cursa pugui tenir en els usuaris de la xarxa viària. En total hi haurà 7 etapes amb un recorregut de 1.200 quilòmetres per tot Catalunya. Uns 800 mossos i policies locals vetllaran pel bon desenvolupament de la prova. La policia catalana establirà un dispositiu especial de protecció de l’esdeveniment, regulació del trànsit i seguretat viària en via interurbana, i les policies locals s’encarregaran de la regulació de la mobilitat en els municipis.

L’SCT informarà en temps real de les afectacions a les carreteres que provoqui la prova esportiva en el seu pas. El Centre d’Informació Viària de Catalunya (CIVICAT) es coordinarà amb la Divisió de Trànsit dels Mossos i l’organització de la prova per tal de poder oferir als usuaris la informació actualitzada de les restriccions dinàmiques de la cursa, principalment a través del web d’incidències viàries. L’SCT informarà de les incidències viàries d’aquesta prova esportiva a través dels panells de missatgeria variable (PMV) ubicats a les carreteres i autopistes afectades per la Volta i que disposen d’aquests equipaments. En aquest sentit, agents de trànsit dels Mossos d’Esquadra donaran cobertura dinàmica i estàtica al pas de la cursa amb l’objectiu de garantir la seguretat viària i la integritat tant dels participants com dels ocupants dels vehicles que circulin en aquests moments pels trams afectats per la cursa durant els set dies. Les policies locals afectades pel pas de la cursa i el Sistema d’Emergències Mèdiques també col·laboraran donant suport a les unitats policials participants en el dispositiu. Les set etapes recorren gairebé 1.200 quilòmetres. La primera té 164 quilòmetres i comença i acaba a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). La segona va de Mataró a Vallter (Ripollès), la tercera d'Olost (Osona) a la Molina (Cerdanya), la quarta de Llívia (Cerdanya) a Sabadell, la cinquena de Tortosa a Lo Port, la sisena de Martorell a Molins de Rei (Baix Llobregat), i l'última comença i acaba a Barcelona amb un recorregut de 136 quilòmetres. Aquest acte esportiu provocarà afectacions viàries que poden causar algunes retencions puntuals o desviaments en carreteres. El recorregut de la prova ciclista catalana en les 7 etapes és principalment per la xarxa viària secundària, tot i que també hi ha vies principals afectades en cada etapa. L’SCT aconsella seguir en tot moment les recomanacions que puguin fer els agents del cos dels Mossos d’Esquadra. Així mateix, aconsella mantenir-se informat sobre l’estat del trànsit i les restriccions vigents en cada moment a través del 012, la pàgina web de l’SCT (transit.gencat.cat) i el compte de Twitter @transit.