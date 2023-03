El jove turista era a Barcelona i tenia ganes de sortir de festa. Malgrat que aquella nit els seus amics es van voler quedar a descansar a l’apartament que havien llogat al barri de Sants, ell es va animar a endinsar-se sol en la nit barcelonina. Va conèixer al Port Olímpic un home que li va agradar: tenia uns 30 anys, era atractiu, parlava amb accent llatí, vestia amb elegància. Li va interessar prou per prendre unes copes amb ell i per revelar-li la direcció exacta del lloc on s’allotjava mentre duressin les vacances a Espanya. Potser amb la intenció de convidar-lo al seu apartament turístic. Aquesta és l’última cosa que recorda el jove, que, després de beure’s la copa que li va oferir l’atractiu desconegut, es va esvanir.

Quan va recobrar la consciència estava sol, tirat al carrer. Havia perdut les claus, el telèfon i la cartera. Es va reincorporar, se sentia intoxicat i va tornar a l’apartament com va poder. A l’arribar-hi, els seus amics el van informar que uns lladres havien entrat al pis mentre dormien i s’ho havien emportat tot. Van trucar als Mossos d’Esquadra.

Submissió química i robatori

Els investigadors de Sants-Montjuïc van començar a estirar el fil d’un cas que, d’entrada, es va denunciar simplement com un robatori amb força en domicili. Tot i que no era un robatori habitual: només l’1% dels lladres de pisos a Barcelona actuen quan els inquilins són dins. En aquest apartament turístic, a més, havien obert la porta sense forçar-la. Així van connectar els dos episodis, el robatori que havia patit al carrer el jove turista drogat i el posterior perpetrat a l’apartament, on els lladres havien entrat utilitzant les seves claus.

El desconegut que aquella nit li havia ofert una copa per seduir-lo era un dels dos perillosos estafadors d’origen colombià, de 37 anys i 29 anys, respectivament, que han enredat, drogat i robat almenys a sis homes homosexuals a Catalunya citant-se amb ells a través de l’aplicació Grindr. Contra ells consten, a més, denúncies d’altres víctimes presentades a Parla i a Pinto, a la Comunitat de Madrid, que han investigat la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. A Espanya només se n’han presentat vuit denúncies.

La xifra real d’afectats no es coneix amb seguretat, remarquen fonts policials. Algunes víctimes van presentar denúncies incompletes: comunicaven que havien viscut un robatori i quins objectes havien perdut, però amagaven que havien patit una submissió química per part d’un estrany amb qui s’havien citat a Grindr. Alguns afectats tenien parella.

Altres víctimes ni tan sols han acudit a la policia, sospiten els investigadors. La vergonya que bloqueja moltes persones que han caigut en mans d’estafadors sentimentals s’accentua entre els gais, ja que molts no volen que el seu entorn sàpiga que han obert les portes de casa a un altre home. Un estigma encara vigent que s’alia amb els estafadors.

Dos socis

Els dos estafadors colombians formen un equip que sempre treballa unit. Mentre un sedueix la víctima l’altre ronda a prop, a l’espera. Intercanvien els rols en funció de la víctima. O l’aborden junts: hi ha denunciants que diuen que van conèixer els dos. És el cas d’un universitari que viu a prop de la plaça d’Espanya i que va caure a la seva xarxa a principis d’any, quan sortia de la discoteca Apolo. Li van oferir una cervesa mentre xerraven als jardins de les Tres Xemeneies. Se la va beure i va perdre el coneixement. Els dos estafadors li van buidar les butxaques i el van deixar tirat a terra. Van fer el mateix que amb el turista: amb les claus van anar al seu pis i el van desvalisar sense despertar els seus companys.

Altres afectats per aquesta parella d’impostors, que poden simular ser empresaris d’origen italià, afirmen que es van citar per sopar amb un d’ells a través de Grindr i que van acabar obrint les portes de casa seva per la capacitat de seducció que va desplegar. A l’arribar-hi, els va oferir una beguda en la qual havia dissolt benzodiazepines. Alguns homes relaten que es van quedar adormits, però d’altres diuen que van continuar desperts veient el que succeïa sense poder moure un múscul, convertits en submisos espectadors de l’aterridora transformació d’un presumpte amant a un lladre que els menyspreava.

La detenció

Els policies van revisar la denúncia del turista, la de l’universitari sedat als jardins de les Tres Xemeneies i altres que relataven fets similars que s’havien presentat a Barcelona recentment. Alguns edificis disposaven de càmeres de seguretat que van revelar les primeres imatges dels dos estafadors sortint amb les mans plenes d’objectes robats. A través d’altres càmeres al carrer, després d’identificar-los van poder veure cap on es dirigien, tan carregats.

Van veure que pujaven a un cotxe i, forçant la imatge d’una gravació, van obtenir la placa de la matrícula d’un vehicle de lloguer. Per sort, la reserva estava feta amb el nom real de l’estafador de més edat, el de 37 anys. Va ser un dels pocs errors que van cometre. Eren delinqüents intel·ligents. Utilitzaven noms falsos diferents per a cada cita i després eliminaven l’usuari creat a Grindr. Però aquest error amb el lloguer del cotxe va permetre als Mossos descobrir que hi havia una persona allotjada amb aquest nom en un hotel de Barcelona.

L’estafador més veterà va ser arrestat en aquest hotel la setmana passada. Però estava sol i no va revelar on era el seu soci, que segueix en parador desconegut. A l’habitació hi havia fàrmacs compostos de benzodiazepines, el psicòtrop que utilitzaven per drogar les víctimes.

El jutjat que instrueix aquesta causa ha tancat el detingut a la presó preventivament. La magistrada considera que es tracta de fets molt greus que van comprometre seriosament la integritat de diversos homes. Un d’ells va poder ser agredit sexualment, malgrat que els policies sospiten que els dos estafadors podien haver fingit també sobre la seva orientació sexual. Els gais s’han convertit en un col·lectiu desitjat pels estafadors sentimentals.