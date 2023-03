El president del Govern, Pere Aragonès, ha respost aquest diumenge des de Xile a les crítiques de Junts contra la seva acció exterior i al seu viatge a l’Amèrica Llatina. «Si es compara la meva presidència amb la de Pujol, potser és que no valoren prou la important acció exterior que van fer els presidents que hi ha hagut entremig», ha replicat el republicà, després que sectors dels postconvergents hagin lamentat que Aragonès no s’hagi reunit amb caps d’Estat, i que en canvi Jordi Pujol síque va ser rebut pel president nord-americà George Bush –pare– el 1990.

En aquest sentit, el president ha lamentat les paraules del secretari general de Junts, Jordi Turull, ha demanat que la projecció internacional del Govern no formi part del «pim pam pum» de la campanya de les municipals i ha defensat que s’ha reunit amb tots els governs de la gira. La resposta d’Aragonès arriba després que Turull assegurés que quan governava el seu partit estaven acostumats a veure’s amb «caps d’Estat o amb expresidents» i que ara els republicans s’han de conformar amb «presidents de província» i acompanyats i vigilats pels ambaixadors espanyols», cosa que considera que «empetiteix la institució». Entre les activitats del viatge d’Aragonès hi destaquen una trobada amb l’expresident uruguaià Pepe Mujica, la firma d’un acord de col·laboració amb el govern de la província de Buenos Aires i la inauguració de la nova delegació de la Generalitat al Con Sud. La gira, que ha passat per Colòmbia, l’Argentina i l’Uruguai, acaba aquest dilluns a Xile amb una reunió amb l’expresidenta Michelle Bachelet i els ministres del Govern de Gabriel Boric d’Hisenda, Mario Marcel, i Economia, Nicolás Grau.