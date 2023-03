La rehabilitació d'edificis és la millor manera d'augmentar-ne el valor i generar rendibilitat. Inversors que acaben d'adquirir immobles, locals comercials, empreses, institucions, propietaris d'edificis que formen part del llegat patrimonial de la família… Cada cop més persones aposten per aquesta pràctica, un dels negocis més rendibles i amb més projecció del mercat, fonamental per transformar les ciutats segons les necessitats actuals i que permet que els actius que han quedat obsolets tornin a ser funcionals.

Avantatges de la rehabilitació d'edificis davant de l'obra nova

La societat actual està en evolució constant, cosa que ha generat una bretxa entre l'oferta i la demanda d'immobles. L'única solució sembla estar en la rehabilitació i la transformació d'edificis, una opció més sostenible que qualsevol nova construcció.

El parc d´edificis del nostre país està envellit. En el cas de Barcelona, per exemple, la saturació urbanística la converteix en una ciutat densa i amb poc sòl disponible per edificar. La mitjana d'edat dels edificis és de més de 65 anys i només un 7% s'han construït després de la dècada dels 80. Això, sumat a la llarga espera pels tràmits administratius i l'augment dels costos dels materials de construcció, fa que sigui difícil construir edificis d’obra nova a la ciutat.

Molts d'aquests edificis són construccions de formigó amb materials de baixa qualitat que disparen el consum d'energia i no compten amb l'aïllament necessari per adaptar-se a la normativa ecològica actual i reduir-ne l'impacte mediambiental.

Tot i això, aquests edificis que han quedat obsolets acostumen a estar ubicats en zones de gran valor estratègic on ja no hi ha sòl disponible per edificar. La rehabilitació permet recuperar el seu valor i augmentar-lo de manera exponencial, posant aquests edificis de nou en circulació en el mercat immobiliari. A més, en garanteix el valor patrimonial i permet millorar l'estètica de l'edifici protegint-lo del pas del temps.

Bon exemple d'això és el treball de Renta Corporación, que es dedica a l'adquisició, la rehabilitació i la venda d'edificis a Barcelona i Madrid. Des de fa més de 30 anys, aquesta empresa immobiliària recupera el patrimoni arquitectònic i urbanístic d'aquestes ciutats apostant per la innovació i els darrers dissenys i funcionalitats, sense perdre l'essència, la personalitat i el caràcter propi dels edificis.

Cap a la sostenibilitat gràcies a la rehabilitació d'immobles

Una de les preocupacions més grans de les ciutats modernes és l'eficiència energètica, aconseguir optimitzar el consum d'energia als edificis i contribuir així a crear urbs més responsables socialment.

La rehabilitació d'edificis s'erigeix com una de les solucions clau per limitar la petjada de carboni que emeten els béns immobles (causants d'un 30% del total de gasos d'efecte hivernacle). D'aquesta manera, el sector immobiliari té una gran responsabilitat en aquest camp, però també una enorme quantitat d'oportunitats per a una activitat, la transformació d'actius immobiliaris, que segueix a l'alça i el creixement de la qual es preveu que continuï augmentant els propers anys.

Entre les mesures que s'estan implementant i prioritzen la sostenibilitat i l'optimització dels immobles rehabilitats, hi ha l'ús de materials de construcció eficients en termes energètics, l'optimització dels sistemes d'il·luminació, calefacció, ventilació i aire condicionat i la incorporació d'energies renovables com plaques solars o sistemes d’energia geotèrmica.

5 factors pels quals la rehabilitació augmenta el valor dels edificis

De mitjana, es calcula que un habitatge de més de 50 anys pot augmentar el seu valor un 25% després de ser rehabilitat. Per això, la rehabilitació d'immobles també és una inversió a futur i aquí et descobrim alguns dels motius:

-Qualitat de l'edificació

La rehabilitació d'un edifici es duu a terme per millorar-ne la qualitat, habitabilitat, seguretat estructural i constructiva, accessibilitat, ventilació i il·luminació, etc.

-Inspecció tècnica d’edificis

La majoria dels edificis es rehabiliten per aconseguir la ITE (Inspecció Tècnica d'Edificis), un tipus de manteniment que revisa elements que afecten la seguretat de l'immoble i de les persones que hi habiten. Si l’informe emès no és favorable, caldrà dur a terme les transformacions necessàries.

-Sistemes d'innovació tecnològica

L'aplicació de sensors i monitors a l'edifici permet tenir un registre exhaustiu de les instal·lacions i la seva centralització facilita l'economització de recursos, controlant el nivell de consum energètic o la qualitat de l'aire.

-Utilització de materials sostenibles de primera qualitat

Avui dia, els edificis que utilitzen materials sostenibles i segueixen els estàndards de sostenibilitat, benestar, salut i tecnologia en els processos de construcció estan més ben valorats.

-Certificació energètica

De la mateixa manera, augmenten el seu valor els habitatges que compten amb mesures d'estalvi energètic i certificacions de sostenibilitat com el BREEAM (mesura el grau de sostenibilitat ambiental de l'edifici) o el LEED (mesura l'ús eficient de l'energia i de l'aigua, la correcta utilització de materials i la utilització de deixalles en la construcció).

Passos que cal seguir en el procés de rehabilitació d'un edifici

Renta Corporación aconsegueix generar valor afegit a les propietats a través d'un procés de rehabilitació en diverses etapes:

En una primera fase, es fa un estudi inicial de la situació real de l'immoble per descobrir-ne totes les mancances. Amb aquest diagnòstic previ es dissenya el projecte i es pressuposta al detall cada partida.

A continuació, es tramiten totes les gestions administratives prèvies (permisos, gestió urbanística…).

Un cop estiguin tots els tràmits aprovats, s'executa l'obra i se signa el projecte en finalitzar.

Top dels edificis rehabilitats a Barcelona per Renta Corporación

-99 de passeig de Gràcia. Transformació integral d'un edifici d'oficines de 9.500m2 a residències de luxe. En una de les avingudes més elegants i prestigiosa de la ciutat i eix principal de negocis, es va rehabilitar de la mà del prestigiós arquitecte Carles Ferrater un edifici d'oficines per transformar-lo en habitatges de luxe i també s'hi van adequar els locals comercials de la planta baixa. El projecte va finalitzar amb seixanta-nou habitatges, tres locals i quaranta-vuit places de pàrquing.

-Rehabilitació de pisos de luxe a la Via Augusta 232. Habitatges exclusius de 200 m2 a la zona residencial de Sarrià-Sant Gervasi, connectada directament amb el centre de Barcelona. El projecte va consistir en la transformació de la façana de l'edifici, vestíbul, pàrquing i també de la planta coberta, on hi ha la piscina i el gimnàs. Cada habitatge compta a més amb tres places de pàrquing i un traster.

- Rehabilitació de zones comunes d'un edifici residencial clàssic del 1880 al Passeig Pujades 2: El 2015 es va dur a terme la rehabilitació de 1.493 m2 de les zones comunes d'aquest edifici. Es va transformar el vestíbul instal·lant-hi un ascensor, escales, cobertes i instal·lacions diverses en un immoble situat al barri del Born de Barcelona, al costat del parc de la Ciutadella.

-Edifici d'oficines al número 112 del carrer Badajoz. Situat al districte 22@, el més tecnològic i innovador de Barcelona, aquest edifici d'oficines es va rehabilitar incorporant els darrers avenços tècnics i és un dels pocs immobles a la ciutat que compta amb la certificació Leed Gold. Una aposta per la sostenibilitat com a eix principal per a aquest projecte de 2.400 m2 amb àmplies terrasses i 541m2 de pàrquing subterrani.

- Carrer General Mitre 28: una transformació de 1.600 m2 al barri de les Tres Torres de Barcelona. Després del procés de rehabilitació, aquest edifici d'oficines va passar a ser un immoble de setze pisos de gran qualitat, únic a la zona.

- Passeig Bonanova 30: rehabilitació integral d'aquest edifici residencial adaptat a les darreres tendències de disseny. Un immoble de 3.600m2 en què es van crear sis exclusius habitatges de 500m2 i un doble soterrani amb trasters i aparcament.

Si vols saber més sobre les operacions immobiliàries més importants realitzades per Renta Corporación les pots llegir a ‘Las ciudades visibles’, un llibre que reflexiona sobre com la rehabilitació d'edificis permet avançar com a societat sense perdre les nostres arrels i que demostra que aquesta és una de les companyies de més experiència i més ben posicionades per aprofitar les oportunitats que ofereix el mercat.