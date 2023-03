La fins ara directora de la Guàrdia Civil, María Gámez, ha dimitit perquè el seu marit ha estat citat en el marc d'un procediment judicial. Gámez serà substituïda per la delegada del govern espanyol a la Comunitat de Madrid, Mercedes González. Gámez ha explicat la "difícil" decisió en una compareixença aquest dimecres i l'ha justificat perquè la considera "l'única possible per protegir la seva família i la Guàrdia Civil". "Sense entrar en el dret de la presumpció d'innocència, prenc la decisió pels principis d'honestedat i responsabilitat", ha dit.

Gámez va assumir el càrrec el gener de 2020 i l'abandona tres anys després. La fins ara directora de la Guàrdia Civil ha reivindicat la feina feta i ha demanat que no s'utilitzi aquesta "circumstància personal" per danyar el cos policial ni al govern espanyol.