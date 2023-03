Poques destinacions reuneixen més ingredients per gaudir de l'estil de vida mediterrani que els que té La Roca Village: bulevards de vianants a l'aire lliure envoltats de vegetació i edificis emblanquinats, placetes on relaxar-se en un ambient sofisticat, propostes gastronòmiques autòctones per delectar els teus sentits i, per descomptat, les col·leccions imprescindibles de moda i complements per gaudir de les passejades al sol i el bon temps a la vora del mar.

La primavera ha arribat per fi. Si tu també estàs desitjant desconnectar i esprémer al màxim aquests dies lliures que s'acosten, La Roca Village té preparat per a tu un còctel de propostes que no podràs rebutjar. Continua llegint i pren nota d'aquestes cinc raons per visitar la destinació més sol·licitada de Barcelona aquesta Setmana Santa!

El ‘hub’ de moda sostenible, descobriu The Creative Spot x Barcelona Fashion Forward

En el 25è aniversari, La Roca Village consolida el seu compromís amb el suport al talent emergent i contemporani impulsant, per segon any, una nova edició de The Creatvie Spot x Barcelona Fashion Forward. Aquest projecte de The Bicester Collection, el segell a què pertany La Roca Village, en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa i Disseny Hub Barcelona promou la feina de dissenyadores, dissenyadors i marques de moda emergents que treballen amb criteris d'innovació i sostenibilitat.

En aquesta ocasió, una ‘concept boutique’ acull les col·leccions Primavera-Estiu 2023 d'Owl, KM by Lange, Zhannaona, G-LEM i Muro Collective fins a finals de maig i converteix el Village en un aparador de moda que dona visibilitat a la feina d'aquests creadors i ofereix un punt de venda per a les seves col·leccions.

Amb aquesta iniciativa, que forma part de The Creative Spot, programa de suport al talent de The Bicester Collection, La Roca Village es converteix en una incubadora de creativitat acompanyant en el seu desenvolupament professional nous dissenyadors a través d'un programa de ‘mentoring’ per aportar coneixement del ‘retail’ físic, creació de contingut i interacció amb el client.

Gaudeix en tota la seva esplendor de la sofisticada calma mediterrània

El Village acull més de 150 ‘boutiques’ de les marques nacionals i internacionals més icòniques amb un 60% sobre el preu original perquè descobreixis les noves tendències de la primavera i els ‘looks’ més desitjats del moment.

Deixa't mimar pel servei Personal Shopper & Style Advisor

Si vols treure el màxim profit al teu dia de ‘shopping’ i viure una experiència única de compres a mida, et recomanem que facis ús del servei de Personal Shopper & Style Advisor de La Roca Village.

En suites decorades amb elegància i emprovadors privats, còmodes sofàs i il·luminació professional, aquest equip d'experts t'ajudarà a aconseguir tot allò que necessitis perquè omplis el teu armari amb les últimes tendències, trobis aquell caprici al qual no et pots resistir o el regal perfecte per als teus éssers estimats.

A més, l’’style advisor’ pot acompanyar-te si ho desitges durant una jornada de compres inoblidable juntament amb la teva parella o amics. Després d'una consulta breu, organitzarà una visita individualitzada tenint en compte els teus gustos i preferències.

Si ho prefereixes, l'equip d'experts de ‘personal shopping’ del Village també et pot atendre de forma virtual perquè, des de la comoditat de casa teva, trobis tot allò que desitges.

Degusta a l'aire lliure delicioses propostes gastronòmiques i una ruta de maridatges

#YAdemásSeComeBien a La Roca Village, amb opcions per a tots els gustos, les propostes dels restaurants, cafès, quioscos i terrasses del Village barregen sabors autòctons i d'aire internacional que s'adapten com un guant a tota mena de paladars. Celebren la cultura mediterrània, amb una ruta de maridatges efímera creada per la sommelier Metitxell Falgueras, fins al 31 de maig, a tots els seus restaurants.

En una de les places de La Roca Village hi ha, per exemple, Atmósferas Mordisco, que recupera l'esperit de l'original Mordisco barceloní. En aquest restaurant-jardí de Rosa Esteva podràs gaudir de la cuina mediterrània en tota la seva esplendor i assaborir, entre d'altres, els seus deliciosos arrossos al carbó o la truita oberta amb botifarra.

La cuina catalana i tradicional de Passarela, o l'italià amb ànima novaiorquesa Corso Iluzione són altres dels locals més demanats pels visitants del Village, amb una agradable terrassa envoltada de vegetació.

Les especialitats orientals del japonès Mori by Parco, el menjar flexiterià de Flax & Kale o la cremositat dels gelats de Farggi 1957 posen la nota exòtica a aquesta amplíssima oferta culinària que celebra la gastronomia barcelonina.

La millor destinació de compres, ara més a prop gràcies a l'autocar Shopping Express

L'autocar de luxe Shopping Express us acosta La Roca Village i us permet arribar-hi directament des de l'Estació del Nord, al centre de Barcelona, en només 40 minuts.

Operat per Catalunya Bus Turístic, aquest servei oficial d'autocar de luxe és més còmode i personalitzat, inclou assessorament, Wi-Fi gratuït, guia plurilingüe i amb cada bitllet podreu gaudir d'una eVIP pass personal amb un 10% de descompte addicional en marques seleccionades.