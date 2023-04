Roger L.S., el jove de 20 anys que presumptament va matar un instructor en un club de tir de Catalunya, ja és a la presó de Campos del Río. El Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Múrcia, en funcions de Guàrdia, va ordenar-ne l’ingrés a presó provisional aquest dimarts. No obstant, el reclús ha estat a punt de no trepitjar el penal. L’home, que va obligar dues joves a fer que el traslladessin amb cotxe a Múrcia a punta de pistola després de confessar-los el crim, s’ha intentat escapar de la Ciutat de la Justícia.

Fonts pròximes al cas confirmen a La Opinión de Múrcia, del mateix grup que Regió7, que l’exmilitar va intentar eludir la custòdia policial aprofitant que havia de comparèixer al jutjat, on es va acollir al dret a no declarar.

A les tres de la tarda tocades es va fer l’habitual ronda per les cel·les perquè els detinguts poguessin anar al lavabo. Va ser llavors quan, de manera sobtada, el presumpte autor del crim es va posar a córrer i va aconseguir travessar la porta de custòdia que condueix als passadissos de les oficines del Jutjat de Guàrdia.

Els agents el van perseguir corrents i van aconseguir ‘caçar-lo’ a les escales, on van tenir un enfrontament. Va caure a terra i va començar a sagnar en fer-se un cop al nas. Se’l va atendre per curar-li la ferida seguint les indicacions del Servei d’Urgències d’Atenció Primària (SUAP).

L’intent de fugida va ser un fracàs: el van immobilitzar i el van reduir fent ús de la força mínima indispensable, per portar-lo de nou a la cel·la.

Després de tot això, la Guàrdia Civil el va traslladar finalment al centre penitenciari Múrcia II. De la Comissaria Ceballos a la Ciutat de la Justícia i d’aquí a Campos del Río. Aquesta va ser la seva ruta dimarts.

Les proves i una fuga amb ostatges

La titular del jutjat de guàrdia va ordenar l’ingrés a presó provisional en vista de la quantitat de proves en contra seu, entre elles les gravacions del moment en què va disparar a la víctima cinc vegades per l’esquena. El reclús va demanar a l’empleat del club del qual era soci un canvi d’armes i va obrir foc de cop i volta, a més d’encanonar un altre dels socis. Les diligències passaran al Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Granollers (Catalunya).

L’assassinat va tenir lloc a Canovelles i Roger L.S. va ser detingut a l’estació d’El Carmen, quan les dues noies que va utilitzar com a ostatges per al viatge de 600 quilòmetres van donar la veu d’alarma. Les havia segrestat en una gasolinera de Barcelona i la Policia Municipal va arribar a aturar el vehicle en un control rutinari, tot i que les dues joves no van explicar a l’agent el que passava i l’exmilitar les va alliberar poc després.

Les va amenaçar durant tot el viatge amb dues pistoles que havia robat del Club de Tir de Precisió de Granollers –i que havia fet servir per acabar amb la vida del treballador– i amb una navalla. Una dotació de la Unitat de Prevenció i Reacció (UPR) integrada per sis efectius el va identificar el Diumenge de Resurrecció assegut entre els viatgers de l’estació després de dotze hores de fuga.