Vivim en un món global amb una gran quantitat de reptes de futur. En aquest sentit, l’educació ha esdevingut un factor clau per a preparar al màxim les noves generacions en totes les competències necessàries per al seu futur. Escollir l’escola dels fills és una aposta que cal pensar molt bé. I, a només 30 minuts de Manresa, hi ha un centre d’excel·lència que ha estat reconegut com el millor col·legi privat de Catalunya i el sisè en l’àmbit nacional: L’Agora Sant Cugat International School.

La institució va néixer fa 30 anys i des d’aquell moment el seu objectiu ha estat l’assoliment de l’excel·lència de la preparació acadèmica dels seus alumnes i una aposta decidida per la innovació educativa. En aquest sentit, l’escola és membre del grup educatiu Globeducate que treballa per formar l’alumnat amb habitats - més enllà de les acadèmiques - que els serveixin per afrontar reptes socials, econòmics i ambientals en l’àmbit global. “Hem d'encoratjar els nostres estudiants a agafar les regnes i donar forma al seu propi futur: volem que siguin ciutadans globals capaços de canviar el món”, asseguren des del centre.

“El nostre compromís és facilitar als nostres alumnes les eines perquè creixin com a ciutadans globals capaços de canviar el món”

Al campus d’Agora Sant Cugat International School hi estudien més de 1.800 alumnes de 60 nacionalitats, que obtenen resultats acadèmics excel·lents a través d’una formació integral a través de la professionalitat i la dedicació del seu personal docent. Un projecte educatiu que té com a base principal un model integral i inclusiu que està basat en cinc elements claus: el Batxillerat Internacional com a model de futur, el multilingüisme; l’STEAM, els esports i la salut, i el compromís de facilitar als alumnes les eines perquè creixin com a ciutadans globals capaços de canviar el món.

Ara, el centre s’acosta més a les famílies manresanes amb una nova ruta escolar amb 4 parades que connectarà Manresa i Sant Cugat de forma directa. Vols conèixer més? Segueix llegint!

Batxillerat Internacional i educació multilingüe

Agora Sant Cugat International School és un dels 20 centres autoritzats a Espanya per impartir el programa complet IB Continuum, que ofereix una educació internacional on el creixement personal és un dels eixos més importants. Aquest recorregut comença amb el Programa dels Anys Intermedis (PAI) i finalitza amb el Programa Diploma (PD). En aquest sentit, des de l’any 2012, el centre imparteix el Batxillerat Internacional®. I, com a dada, des del seu naixement s'han graduat més de 600 alumnes que compten amb una nota mitjana de 8,4 a la fase general de l'accés a la universitat.

I, precisament, per aquesta visió global de l’educació dels seus alumnes, l’Agora Sant Cugat International School té un projecte educatiu multilingüe. El programa d’immersió lingüística del centre permet dominar les llengües oficials de l’estat – català i castellà -, i a més, l’anglès. A tot això s’afegeix una llengua addicional que pot ser l’alemany, el francès o el xinès.

L’STEAM en l’educació

“Els nens que ingressen a l'educació avui es graduaran com a adults joves el 2030. Hem de preparar-los per a feines que encara no s'han creat, per a tecnologies que encara no s'han inventat, per resoldre problemes que encara no s'han previst...”, expliquen des del centre. I, per aquest motiu, donen molta importància a la ciència, la tecnologia, l’enginyeria, l’art i matemàtiques (STEAM) en l'aprenentatge de l'alumnat.

Això fa que a l’Agora Sant Cugat International School es doti de creativitat als alumnes per totes aquestes matèries. D’aquesta forma adquireixen les eines i habilitats de pensament crític per aprendre a fer connexions, organitzar idees, ser creatius, prendre decisions i treballar junts a les diferents disciplines. En aquest sentit, es tracta d’un centre reconegut per Lego Education per la qualitat dels seus programes de Robòtica.

Educació musical, un pilar

L'educació musical té un paper protagonista per al desenvolupament integral dels alumnes de l’Agora Sant Cugat International School. Els nens toquen un instrument musical des de 1r curs d’Educació Primària i a través del vincle amb el Conservatori del Liceu de Barcelona, poden seguir els seus programes a l’escola.

Educació esportiva i hàbits saludables

Tot el programa es complementa amb l’educació esportiva i en hàbits saludables, amb l’objectiu de formar adults equilibrats físicament i emocionalment. Tot això es complementa amb un projecte integral de salut que educa en hàbits d’alimentació saludable a través d’un projecte liderat per cuiners i nutricionistes del centre especialitzats en alimentació infantil.

