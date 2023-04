El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, haurà de comparèixer a la comissió del Parlament que fiscalitza el seu departament per donar explicacions sobre la polèmica sorgida a partir de l’anunci que va fer, juntament amb l’alcaldable d’ERC a Santa Coloma de Gramenet, Gabriel Rufián, de la concertació de places per a una residència de gent gran al municipi.

La majoria de grups han vist en aquest episodi una vinculació entre la inversió i la condició que ERC acabi governant Santa Coloma, i per això ara reclamen la seva compareixença. Alguns, com el PSC, Junts i Ciutadans, fins i tot han amenaçat de demanar-li la dimissió si no rectifica.

Tots els partits, llevat d’ERC, volen que el conseller expliqui si les inversions a la residència de Santa Coloma estan o no vinculades al resultat electoral que obtinguin els republicans a les pròximes municipals i, consegüentment, que s’aclareixi per què i com va arribar a fer l’anunci en un vídeo d’Esquerra amb l’alcaldable al municipi.

La petició de compareixença havia sigut registrada pel PSC, Junts, En Comú Podem i Cs. Vox també l’havia reclamat però no ha entrat la petició a temps per ser tramitada en la comissió d’aquest dimecres. Per la seva banda, el PP i la CUP no ho han demanat com a tal, però també han criticat durament l’episodi i l’anunci de Campuzano. A més, els anticapitalistes han registrat una bateria de preguntes respecte a això.

L’únic partit a no recolzar la compareixença ha estat ERC, que ha negat la interpretació que s’atribueix a les paraules del conseller, i ha vist «un rerefons electoral de fons, de gent que s’ha repartit el país massa anys» en la petició.

Des de la Conselleria asseguren que la promesa és «estudiar la concertació de places o convenis» si finalment l’ajuntament construeix l’equipament. Neguen discrecionalitat i asseguren que serveixen «el conjunt del país».