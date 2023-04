L’alcaldessa colomenca, Núria Parlon, ha exigit aquest dimarts a la nit al conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, que demani «perdó» a Santa Coloma per haver acordat amb el candidat d’ERC, Gabriel Rufián, una segona residència pública de gent gran en cas que els republicans siguin «decisius» el pròxim mandat.

La candidata socialista a la reelecció ha indicat en una xerrada a l’Espai Línia, que el fet que ERC i «especialment» el conseller «juguin a prometre la residència» és «d’una gravetat institucional sense precedents». A opinió de l’alcaldessa, Rufián «pot prometre cinc residències, si vol», però en canvi creu que no es pot perdonar que ho faci el conseller.

Parlon ha recordat també que el PSC va arribar a un acord de pressupostos amb ERC en el marc del qual es va plantejar una esmena per a la residència «que va acabar decaient». Per això ha afirmat que la Generalitat «no té partida» per a aquest equipament. Segons l’alcaldessa, Campuzano «no ha respectat» l’acord de pressupostos i «s’ha presentat a Santa Coloma menystenint del moviment veïnal que lluita per la residència».

«Jo no construiré una residència com diu que farà Rufián perquè després la Generalitat es pensi si la concerta o no», ha afegit la candidata socialista. «Són recursos públics que destinaríem i si després no hi ha la concertació de places, la residència quedaria tancada. Tot això és enganyar la ciutadania i prendre’ns per beneits», ha dit.

Crítica parlamentària unànime

Tots els grups que componen la Comissió de Drets Socials del Parlament de Catalunya, excepte ERC, han votat aquest dimecres a favor de la compareixença urgent del conseller Carles Campuzano perquè expliqui la promesa de construcció d’una nova residència.

La polèmica sobre aquesta promesa electoral va arribar aquest dimarts al Parlament, on dimecres al matí s’ha votat a favor de la compareixença urgent de Campuzano davant la Comissió de Drets Socials de la cambra catalana. En Comú Podem, el PSC, Junts per Catalunya, Vox, la CUP i el grup mixt hi han votat a favor, amb 13 vots, de la compareixença urgent, mentre ERC hi ha votat en contra.

El diputat Bartomeu Compte, d’ERC, ha argumentat que les residències geriàtriques a Catalunya «es fan en funció de les necessitats» del territori i ha recomanat als altres diputats de la comissió que s’escoltessin la totalitat i la literalitat de les declaracions de Campuzano amb relació a la residència de Santa Coloma.

Jéssica González, d’En Comú Podem, ha parlat d’«irresponsabilitat i xantatge electoralista», mentre Raúl Moreno, del PSC, ha valorat les declaracions del conseller com «una falta de respecte institucional i a la ciutadania».