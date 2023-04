El grup municipal d’ERC ha anunciat aquest dijous que ha arribat a un acord amb el govern d’Ada Colau sobre el projecte de Pressupostos de Barcelona el 2023 que permetrà la seva aprovació. Els republicans s’abstindran, cosa que garanteix que els comptes siguin aprovats en el ple que se celebrarà aquest divendres.

El portaveu d’ERC, Jordi Coronas, ha informat de l’acord juntament amb el regidor Jordi Castellana, responsable dels assumptes econòmics en el grup que encapçala Ernest Maragall. Els regidors han esgrimit com a fruit de la seva negociació amb els socis del govern, Barcelona en Comú i el PSC, un pla de xoc social per valor de 100 milions d’euros. I han admès que no és que suposi una contrapartida tremenda, sinó més aviat acotada.

El desenllaç és, doncs, la quarta aprovació consecutiva dels Pressupostos per part del govern, tots amb el suport decisiu d’ERC, tot i que també amb el d’altres grups en alguns casos.

Una imatge que contrasta amb el mandat 2015-2019, quan Colau no va aconseguir aprovar els comptes en votació ordinària en cap cas. Coronas ha afirmat que no temen ser vistos com la «crossa» de l’alcaldessa pel seu suport a l’estabilitat. Sobre per què no han anunciat el pacte juntament amb els comuns i els socialistes, el regidor ha remarcat que la seva posició és una abstenció, per la qual cosa no tindria molt sentit anunciar-la conjuntament.

Eleccions municipals

Coronas ha remarcat que no ha existit marge per negociar inversions, però ha destacat com a assoliment haver incrementat fins aquests 100 milions la quantitat que en principi podien aconseguir, que estava en uns 50 milions.

«No és el nostre pressupost, però creiem que el pla de xoc serà útil», ha afirmat Coronas. Castellana ha desgranat els detalls del pacte. També ha recalcat que ERC no confia excessivament en la forma en què el govern de Colau gestiona els acords i els pressupostos. En definitiva, un acord tancat, i previst, al que les parts arriben a menys de mig any de les eleccions municipals.

Tampoc és aliè l’acord municipal al dels Pressupostos de la Generalitat, que per ara només han concitat un pacte entre ERC i els comuns, a l’espera que el PSC o Junts s’hi afegeixin.