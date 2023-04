ERC veu molt pròxim l’acord que necessita perquè el Govern de Pere Aragonès tiri endavant els pressupostos d’aquest 2023. «En les últimes setmanes s’ha avançat molt en les negociacions i no hi ha cap obstacle objectiu que impedeixi la seva aprovació», ha dit la portaveu republicana, Marta Vilalta, que ha assenyalat que se sentia «confiada» que la fumata blanca es produirà ben aviat.

La també vicesecretària general ha reclamat «al PSC i a Junts que anteposin la seva vocació de servei i la seva responsabilitat» a l’estratègia partidista. Sobre els grans projectes en els quals el PSC posa l’accent, Vilalta ha considerat fora de lloc «que hi hagi qüestions extrapressupostàries i un intent d’imposar un model d’infraestructures del segle XX que puguin fer descarrilar els pressupostos».

«Es tracta que les coses passin, com els 3.566 nous mestres de primària i secundària, que «avui s’incorporen al contingent educatiu», ha dit Vilalta abans de sentenciar que «ningú entendria que es dilatés per dilatar» la posada en marxa d’uns comptes «expansius, amb més de 3.000 milions d’euros de més respecte al 2022, 1.000 d’aquests, per a la sanitat». «Catalunya no es pot permetre aquesta dilació», ha afegit.

Cimera hispanofrancesa

Quant a la cimera hispanofrancesa del dia 19, a Barcelona, i atesa la mobilització popular que s’intenta generar des d’alguns sectors independentistes, Vilalta ha asseverat «que s’equivoquen els que creuen que l’independentisme ha desaparegut, com assenyala el Govern de Pedro Sánchez». «La defensa d’una república catalana continua més viva que mai i aquí no hi haurà normalitat política fins que els catalans votin el seu futur», ha remarcat.

Així, ERC, com a partit, aprofitarà «totes les ocasions que es donin per reivindicar el final de la repressió i la república catalana, és a dir, l’autodeterminació i l’amnistia». Això, sí, no ha aclarit de quina manera es produirà aquesta mobilització; només que ha de ser «transversal» i coherent amb la defensa del projecte republicà, que passa ara per un referèndum pactat. Tampoc ha apuntat quina delegació acudiria a una presumpta manifestació.