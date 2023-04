La trobada que Pere Aragonès i Salvador Illa van mantenir dissabte a Arenys de Mar va tenir una primera conseqüència, l’entrada en escena de les persones de màxima confiança de tots dos a l'arena negociadora dels pressupostos catalans per al 2023. El president i el líder de l’oposició van delegar en la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i en la portaveu parlamentària, Alícia Romero, respectivament, els següents passos a seguir. Totes dues es van reunir dilluns al Palau de la Generalitat.

Segons fonts coneixedores del tractat, en la cita es va parlar «mínimament d’un detall sobre l’aeroport del Prat i, la resta, de la B-40», confirmant, així, el publicat per aquest diari que l’autovia orbital suposava, en aquest moments, l’últim escull per substanciar perquè el PSC doni suport als pressupostos de la Generalitat. En aquesta reunió, Vilagrà va traslladar a Romero una proposta sobre la B-40 que, al tancament d’aquesta edició, encara no compta amb la resposta socialista.

ERC i la realitat

En roda de premsa, al Parlament, Romero ha assegurat que en la negociació «està fallant el sentit de la realitat per part d’ERC», i ha afirmat que no només hi ha esculls en els projectes que demana el PSC –com l’ampliació de l’aeroport, el Hard Rock i, singularment, la B-40–, sinó també en la partida per reduir llistes d’espera, el fre a l’obertura de noves delegacions a l’exterior i la suspensió del programa pilot de la renda bàsica.

Quant al quart cinturó, la portaveu parlamentària del PSC ha detallat que la seva força demana al Govern acceptar portar a terme la connexió entre Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès, un projecte en el qual assegura que ERC té una «visió minoritària» i que s’oposa a la posició dels ajuntaments.

Així, els republicans miren de desxifrar les accions dels socialistes que, alguns, diuen no entendre. «Està tot tancat a falta de la B-40, és a dir, es posen en perill tots els avantatges per als ciutadans amb què dota un nou pressupost per no se sap exactament què», assenyala una font que apunta que potser els socialistes esperen que passi la <strong>cimera de dijous a Montjuïc.</strong>

El motiu, especulen els republicans sobre el que passa a casa aliena, seria l’intent dels socialistes de no haver de donar explicacions, més enllà de l’Ebre, de per què Pedro Sánchez pacta amb el partit independentista que, mentre tanca un acord, es manifesta contra el president del Govern. Aquesta mateixa veu nega, amb tot, que siguin ells els que evitin el pacte abans de la cimera per evitar que les esbroncades de l’independentisme unilateralista pugi diversos decibels. «Ens xiularan, passi el que passi. Volem els pressupostos, ja,» sentencia aquesta font.