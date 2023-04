Si d’entrada semblava gairebé impossible que, tot just sortir del Govern, Junts per Catalunya ajudés el seu principal rival a aprovar els Pressupostos, una vegada s’ha iniciat la negociació les diferències han constatat la distància sideral que separa les dues posicions. Fonts de Junts detallen que hi ha nuls o mínims avenços en temes fiscals, d’infraestructures i educatius, així com d’ajudes a empreses, d’una banda, i també respecte a les ja clàssiques discrepàncies sobre el procés. Aquesta és la versió pessimista dels de Jordi Turull, mentre que fonts d’ERC afirmen que sí que hi ha avenços.

Dimecres estava prevista una nova sessió negociadora, però l’afectació per covid d’un dels negociadors va anul·lar la trobada, que tindrà lloc aquest dijous. Així doncs, una vegada ja prorrogats els Comptes del 2022, com és preceptiu davant l’arribada del nou any sense acord, les diferències persisteixen en tots els àmbits.

Quant als impostos, Junts continua reclamant mesures antiinflacionistes mitjançant una rebaixa de trams de l’IRPF i també dels impostos de successions. Els de Turull addueixen que ja hi ha un marc econòmic propici per iniciar la rebaixa de la càrrega fiscal gràcies a un augment de la recaptació. També al·leguen que deixar d’ingressar part de l’IRPF no significaria menys ingressos fins d’aquí dos anys.

Però ERC es manté en l’acordat per ara amb els comuns: un ajust tècnic de l’impost de successions apujant els trams per evitar que els impostos a les grans fortunes implantat pel Govern espanyol suposi una minva de recaptació a la Generalitat. Esquerra es manté en el que va afirmar el president Pere Aragonès: no és temps ni de rebaixa d’impostos ni de tocar-los a l’alça.

Dues visions sobre infraestructures

Tampoc hi ha avenços entre el Govern i Junts en reclamacions d’aquests últims en les infraestructures, com el polèmic complex Hard Rock a Tarragona, l’ampliació de l’aeroport del Prat i la construcció de l’anomenada ronda viària del Vallès. Per Junts es tracta de projectes «vitals» per al desenvolupament futur de Catalunya, però ERC s’ha fins i tot mobilitzat en contra d’alguna, com la polèmica proposta d’ampliació aeroportuària.

La negociació tampoc avança pel que fa al fons d’ajudes a empreses que proposa Junts, valorades en uns 150 milions d’euros «negociables», segons els postconvergents, que veuen en ERC «fòbia a les empreses». Tampoc s’acosten posicions respecte a les ajudes que Junts demana per a l’escola concertada. En això, la línia ideològica també separa els uns i els altres, en especial si es recorda que ERC ha tancat un pacte amb els comuns, que són el pol oposat a aquesta reclamació en favor de la concertada.

El referèndum i l’acord de claredat

Junts també lamenta que ERC no accepti posar en pràctica una resolució aprovada en el debat de política general sobre la necessitat de preparar una confrontació amb l’Estat. Els postconvergents també critiquen als republicans que no s’avanci en la definició d’un espai estratègic entre partits i entitats independentistes. És una de les exigències que va portar Junts a les negociacions amb ERC i que van desembocar en la sortida dels de Turull del Govern al·legant que Esquerra no complia el que es va fixar en el pacte de govern. «Esquerra té la seva estratègia i hi vol adhesió», es queixen fonts de Junts. ERC, com és conegut, defensa, i així ho ha fixat en la ponència del seu congrés, l’acord de claredat per celebrar un referèndum vinculant i pactat amb l’Estat.

Les negociacions es mantindran entre els dos partits en pròximes dates, però Junts es queixa que «ERC no posa les coses fàcils» i pronostica que el pacte que hi ha més a prop és el dels republicans amb els socialistes catalans, en virtut de la reciprocitat de suports al Parlament i al Congrés.