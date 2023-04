Prop de 70 prebosts han sentit aquest dimarts la proposta electoral de Xavier Trias, que ha parlat davant un auditori que pot resultar-li familiar, en el sentit que l’alcaldable prové d’una família del mateix entorn social que el dels membres del Círculo Ecuestre que aquest dilluns han dinat amb ell i han participat en el col·loqui subsegüent, que ha comptat amb ell com a protagonista i la seva candidatura a l’alcaldia de Barcelona com a tema central.

Una altra cosa més complexa és si els que s’asseien al mateix saló que ell han vist amb bons ulls que durant els últims anys Trias hagi abraçat l’independentisme. I si li perdonen aquest periple secessionista. No ha quedat gaire clar. Però si cal guiar-se pels murmuris i les exclamacions, es diria que hi havia cert ressentiment en l’eix nacional entre els assistents.

L’ha presentat el president de l’Ecuestre, Antonio Delgado, que ha repassat el seu currículum, començant pel fet que sigui el segon de 12 germans, cosa en la qual Delgado ha vist un actiu: «És un element formador i positiu».

El fantasma de Waterloo

De seguida, el fantasma de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que planejava pel saló noble que ha acollit l’acte, ha aterrat amb la pregunta del periodista Joaquín Luna, que presentava l’acte, de si votar Trias el 28 de maig equival a votar l’expresident amb base a Waterloo.

«Votar Xavier Trias és votar Xavier trias», ha començat l’exalcalde, que ha afirmat que amb Puigdemont va tenir «una experiència bonica» quan aquest era alcalde de Girona, i ha relatat que com a alcalde de Barcelona va ajudar Girona a difondre ‘Temps de flors’, celebració floral que celebra la capital gironina. El canvi de tema ha sigut tan peculiar i creatiu que els empresaris han quedat una mica atordits.

«Fes la teva vida, Trias»

Luna ho ha tornat a intentar. Ha remarcat que Trias no vol confrontació i Puigdemont, sí. L’exalcalde ha tornat a negar que Puigdemont tuteli la seva candidatura, tot i que aquesta sigui de Junts per Catalunya: «Puigdemont diu: ‘Trias, fes la teva vida. Tens l’obligació de guanyar les eleccions’. I en això compleixo ordres de Puigdemont».

Luna no ha defallit, i ha emprès una tercera ofensiva: ha preguntat a Trias si el «xec en blanc» de Puigdemont que estava descrivint portava aparellades «contrapartides». Trias ha contestat que Puigdemont li diu: «Fes el que et doni la gana, Trias. El xec en blanc és total». I ha afegit que si bé hi ha gent que assegura que l’expresident i els seus pròxims demanen places determinades en la seva candidatura, no li consta: «A mi no m’ho diu».

Separatista o moderat

Una vegada ha negat per tres vegades que la seva candidatura a l’alcaldia sigui políticament la de Puigdemont, Trias ha afrontat encara alguna pregunta similar. Un dels assistents l’ha interrogat sobre si és més aviat el polític moderat com el que ha sigut vist o un independentista, i ha afegit que l’electorat mereix saber-ho. «¡Clar!», ha remarcat un altre comensal.

Trias ha contestat parlant de si mateix en tercera persona, una cosa que sol fer, i argumentant, tot i que sense dir aquestes paraules, per què es va fer independentista: «Jo soc a Junts i em presentaré com a Trias. La gent ha de tenir en compte que quan Trias era moderat i tranquil van intentar destruir-lo inventant que tenia 12 milions a Suïssa. I que ho va fer el Govern de l’Estat. I que el fiscal general de l’Estat no va actuar contra els que ho van fer».

Jorge Fernández Díaz

A continuació ha al·ludit, sense citar-lo, a l’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz com a instigador d’aquesta acusació, i ha explicat que al coincidir-hi un dia aquest li va dir: «Com que soc religiós, la relació se’m fa molt violenta». I que ell li va respondre: «És fàcil, disculpa’t i hauré de perdonar-te».

Però davant una pregunta posterior directa sobre si és independentista, Trias ha assegurat que sí que ho és: «Sí, clar, si un dia es vota jo votaré independència. ¿Ens la donaran? Estic segur que no. Per tant la meva tasca és treballar per tenir la mínima dependència».

Els «bàrbars» d’Urquinaona

Més enllà dels punts potencialment més espinosos quan un parla al Círculo Ecuestre, Trias ha enviat missatges que encaixen perfectament amb la tendència de la institució. Ha assegurat que si guanya acabarà amb el 30% de vivenda protegida obligatòria en promocions i rehabilitació de vivenda (un assistent ha deixat anar un aplaudiment); ha carregat contra la regulació hotelera que impedeix nous establiments al centre, ha assegurat que si és alcalde mantindrà el seu compromís que no hi haurà unió de tramvia per la Diagonal, responent així al conseller de Territori, Juli Fernández, que ha dit unes hores abans que la Generalitat donarà suport a aquesta unió sigui alcalde Trias o una altra persona.Li han preguntat per què va negociar amb els okupes de Can Vies, i ha contestat per complaure l’auditori: «No vaig calcular com de bojos estaven». Rialles a la sala. També ha criticat els ‘bàrbars’ («brètols» en la seva intervenció original) dels disturbis d’Urquinaona, i ha sorprès una mica, perquè suposava una esmena als independentistes que van protestar contra la sentència del procés, però al final fonts pròximes al candidat han aclarit que es referia a participants en una protesta anterior, el 2012, que no era de signe secessionista.

Els poderosos

«No sé què són els poderosos», ha afirmat en una crítica als que es plantegen l’acció política en termes de combatre’ls, amb Ada Colau al capdavant. L’esmena als projectes de l’alcaldessa de Barcelona ha sigut total, però Trias no s’ha acarnissat amb ella en la seva crítica. Sí que ha insistit que la seva opció és l’única amb possibilitats de guanyar que no pactarà mai amb ella. Ha dit que el primer que farà si és alcalde –com va fer ja el 2015– serà anar a veure Arrels, l’entitat que s’ocupa dels sensesostre (entre els assistents, diversos murmuris d’interrogació de gent que no ha entès de què parlava).

I tot i que potser no ha esborrat tots els recels patriòtics que pugui suscitar en algun dels assistents, Trias ha acabat deixant una visible bona boca, fins i tot quan ha negat que ell sigui la «contraposició» de Laura Borràs. El 3 d’abril, el Círculo Ecuestre rebrà l’alcaldable del PSC, Jaume Collboni. No està confirmat encara que Colau participi en el cicle.