Si una cosa ha constatat Yolanda Díaz és que la quadratura del cercle que busca perquè Sumar sigui concebut internament i externament com un moviment ciutadà que no sigui encasellat com un artefacte electoral i vagi<strong> més enllà d’una mera suma de sigles</strong> és una missió gairebé impossible. Ho saben bé els comuns, que en la seva gènesi van apostar exactament pel mateix i que van comprovar en la seva pròpia pell com, al final, la dinàmica electoral i les quotes de partits acaben engolint almenys una part de la vocació inicial. És aquesta experiència i plantejament compartit, així com el segell plurinacional que busca imprimir Sumar, el que explica en bona mesura per què la formació d’Ada Colau exerceix com a principal puntal del projecte de Díaz, que aquest dissabte es presenta a Catalunya.

L’acte no serà a Barcelona, sinó a Sabadell. L’elecció no és fútil. Més enllà de la capital, els comuns dipositen altes expectatives en el diputat <strong>Joan Mena </strong>com a candidat, a més de ser una de les ciutats on més intensament s’ha treballat per superar la fragmentació de l’espai. A les eleccions municipals del 2019 es van presentar a fins a quatre candidatures diferents de l’òrbita dels comuns. Quan Díaz va expressar que volia trepitjar una ciutat de l’àrea metropolitana, En Comú Podem va tenir clar on i va posar fil a l’agulla per organitzar-ho tot. Una fotografia molt diferent de la que es troba Sumar quan visita altres territoris on no s’han teixit confluències prèviament o quan ha de lidiar amb les reticències de Podem a diluir la seva marca. En el cas de la marca catalana, les picabaralles amb Podem i les tensions amb els partits preexistents ja són pràcticament part del passat.

Estreta relació

«Els comuns van apostar des del primer moment pel lideratge de Díaz i per Sumar i estan col·laborant que el projecte avanci amb plantejaments constructius. Comprenen el que estem impulsant perquè part del seu ADN partia dels mateixos principis», expliquen des de l’entorn de la vicepresidenta. «Yolanda Díaz és la nostra líder al Govern i el principal referent estatal de l’espai. Donem ple suport als seus passos i estem disposats a col·laborar amb tot», asseguren des de la cúpula de Catalunya en Comú. La <strong>comunió fins i tot va quedar per escrit</strong> i es va explicitar a l’assemblea que van celebrar fa un any, en la qual els comuns van aprovar un full de ruta que deia que el creixement de l’esquerra alternativa catalana passa per «fer presidenta» Yolanda Díaz.

La sintonia s’entén encara més si s’analitza l’equip de la vicepresidenta, amb clar accent català. Josep Vendrell –exdiputat d’ICV– és el seu cap de gabinet i abans va coordinar el grup dels comuns al Parlament i Rodrigo Amirola, un dels seus assessors, va ser cap de gabinet de Jéssica Albiach. La interlocució entre les dues parts és, doncs, fluida i fins i tot familiar. A més, a l’equip d’assessors externs de Díaz hi ha també Xavier Domènech, un dels fundadors de l’espai a Catalunya i, precisament, nascut a Sabadell. «Les perifèries no deixem mai d’entendre’ns d’una manera diferent i Ada i Yolanda es coneixen des de fa temps», asseguren els comuns, la relació dels quals amb Pablo Iglesias no va estar exempta de tensions per episodis que entenien com ingerències estatals.

Acte a Sabadell

L’afinitat entre les dues dirigents és tal que la vicepresidenta, malgrat les seves reserves a l’hora de mostrar suports explícits a uns líders de l'esquerra i als altres, va deixar clar que vol l’alcaldessa de Barcelona al seu equip. Fonts del seu entorn més pròxim recalquen la importància d’aquesta «magnífica» relació i una altra prova d’això és que Díaz va anunciar la setmana passada que participarà en la campanya de Colau per a les eleccions del maig, una cosa que, de moment, no té previst fer amb ningú més.

L’acte de Sumar a Sabadell, que estarà precedit per un altre de perfil més institucional sobre alimentació amb el ministre Alberto Garzón i l’alcaldessa de Barcelona, estarà centrat en la reforma laboral i els drets en l’àmbit del treball i buscarà connectar amb el teixit sindical de la cocapital del Vallès Occidental. Tot i que la fila zero es reserva sempre a representants de la societat civil, els comuns enviaran una nombrosa representació dels seus dirigents. «Els partits tindran un paper a Sumar, sobretot els que tenen arrelament territorial», asseguren des de l’entorn de la vicepresidenta per justificar aquesta vegada la presència de polítics de l’espai. De fet, els comuns esperen poder comptar amb Díaz en més ocasions en els pròxims mesos amb la vista situada en les municipals del maig.