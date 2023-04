Ens hem de remuntar als primers anys de Podem, a les primeres victòries electorals i les seves celebracions davant el museu Reina Sofia de Madrid, per trobar imatges similars a les d’aquest divendres de Yolanda Díaz en l’estrena de Sumar. En una plaça d’El Matadero plena a vessar, la vicepresidenta segona s’ha compromès a combatre la desafecció política amb un moviment ciutadà que serveixi per construir un «projecte de país per a la pròxima dècada». La també ministra de Treball ha presentat el seu procés d’escoltar sota la premissa d’«eixamplar la democràcia», i que aquesta arribi a la fiscalitat, i de treballar per una «Europa més social».

Sota un sol que ha fet pujar els termòmetres fins als 34 graus a última hora de la tarda, diversos milers de persones s’han amuntegat per assistir al primer acte del procés d’escoltar la societat amb què la Díaz pretén configurar un projecte de país al llarg dels pròxims sis mesos i, després, decidir si es presenta a les eleccions generals del 2023. Díaz va escollir per aquesta estrena set portaveus pertanyents a sectors de la sanitat, l’educació i l’ecologisme, representants dels treballadors d’Amazon i dels riders i del món dels videojocs.

Les relacions

A l’acte no han assistit els màxims dirigents dels partits de l’esquerra, com va demanar la mateixa Díaz per evitar que el focus es desplacés del debat obert amb la ciutadania a una possible imatge de suma de sigles. Però sí que hi han anat perfils més discrets de totes les formacions: María Teresa Pérez, dirigent de Podem, i el cofundador del partit <strong>Juan Carlos Monedero</strong>; Sira Rego, portaveu nacional d’IU; Joan Mena, Ernest Urtasun i David Cid d’En Comú Podem; Enrique Santiago, secretari general del PCE; la portaveu de Més País, Esperanza Gómez i diputats autonòmics del partit d’Íñigo Errejón; i diversos dirigents de Compromís.

A més, les últimes setmanes Díaz ha rebut el suport de tots els líders de l’espai morat, tot i que amb diferents graus d’efusivitat. La secretària general de Podem, <strong>Ione Belarra,</strong> va assegurar dimecres passat que estaran «contribuint a créixer i a la unitat de l’espai». Tot i que en cap moment han deixat de repetir que la vicepresidenta és la seva candidata per a les eleccions del 2023, la veritat és que el lloc que ocuparan en aquest nou projecte, encara per definir, ha tensat les relacions. Les friccions semblen haver-se rebaixat les últimes setmanes gràcies, en part, per la necessitat d’oferir un front comú davant alguns moviments de <strong>Pedro Sánchez</strong>.

Fins i tot l’ex vicepresident del Govern <strong>Pablo Iglesias</strong>, que els últims mesos ha llançat diversos atacs a qui ell mateix va designar com la seva successora, va afirmar aquest dijous que serà on Díaz el requereixi, com a «soldat» que és, i li va desitjar el millor.