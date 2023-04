El futur de l’esquerra a l’esquerra del PSOE no deixa d’embolicar-se. La líder de Sumar, <strong>Yolanda Díaz</strong>, ha dit aquest dilluns que no vol que el projecte que està impulsant acabi convertint-se en «una sopa ni una suma de sigles». És a dir, no vol seguir l’esquema que en els últims anys han utilitzat Podem, IU i altres forces unint-se sota un mateix nom. De les paraules de la vicepresidenta segona es desprèn que vol que totes les forces es dissolguin en la seva plataforma, una realitat que els morats rebutgen de ple cridant a conformar una aliança electoral d’igual a igual.

Quan falta un any i mig per als comicis generals, ja es comencen a dibuixar a l’horitzó les dificultats que sorgiran per construir una candidatura unitària a l’esquerra de <strong>Pedro Sánchez</strong>. Díaz va donar el tret de sortida a principis d’estiu per al seu procés d’escolta, Sumar, en el qual va reivindicar moltes vegades que els partits no serien els protagonistes, tot i que tindrien el seu espai. Ara, ha endurit el seu missatge i afirma que no vol que Sumar sigui una coalició de partits.

Es tracta, ha insistit aquest dilluns en una entrevista a la SER, d’un «moviment ciutadà, no una plataforma electoral». Tot seguit, ha deixat clar que no vol «fer una sopa ni una suma de sigles». Fins i tot, ha donat exemples del que pretén evitar: l’experiència de Castella i Lleó, on Podem i IU van anar de la mà, i d’Andalusia, on després d’unes tenses negociacions es va formar una coalició de Podem, IU, Més País, Aliança Verda i formacions andalusistes. «No m’interessa res d’això», ha dit.

El pròxim acte del procés d’escolta tindrà lloc aquest dijous a O Courel (Galícia), on la vicepresidenta segona ha explicat que es reunirà amb l’Espanya rural viva. Entre els col·lectius que pretén escoltar la ministra hi ha el dels bombers forestals.

Buscant el seu buit

El que la vicepresidenta no ha explicat en cap moment és quin encaix tindran en el seu projecte els partits tradicionals. Ella mateixa va aconseguir un escó al Congrés i un lloc en el Govern com a dirigent de Galícia en Comú, una coalició que englobava Podem, Esquerda Unida, Anova i Equo. No obstant, va renunciar al carnet d’IU fa dos anys, tot i que encara conserva el del PCE.

La intenció que les formacions d’Unides Podem i altres que es puguin sumar com Més País o Compromís es dilueixin en Sumar –l’única forma en què no seria una «sopa de sigles»– xoca de cara amb els interessos de Podem. Els morats, comandats per <strong>Ione Belarra</strong>, reivindiquen des del principi de l’estiu que quan arribi el moment voldran una negociació d’igual a igual amb Díaz. Aquest mateix dilluns, el coportaveu estatal del partit, Pablo Fernández, ha assenyalat que la vicepresidenta és la seva «aliada electoral».

«Nosaltres ho hem repetit incessantment, Díaz és la millor candidata possible i tenim la intenció d’ampliar l’espai polític. Sumar és un aliat electoral per a les eleccions generals», ha insistit. La insistència dels morats a l’hora de qualificar d’aquesta manera el projecte de Díaz és aconseguir una negociació en la qual no perdin poder orgànic dins de la pròxima candidatura.

Preparar els comicis

Tanmateix, abans d’arribar al xoc per les eleccions generals, l’espai d’Unides Podem haurà de superar un altre escull: les negociacions per conformar candidatures de cara als comicis autonòmics i locals del maig del 2023. Díaz ha assegurat que Sumar no estarà preparat aleshores i deixa tota la responsabilitat, almenys aparentment, en la resta de formacions, cosa que dificultarà arribar a acords. En les eleccions del 2019 ja es van presentar 23 candidatures diferents.

Per preparar-se per a aquell moment, Podem ha creat un comitè electoral que tindrà l’objectiu de «preparar aquestes eleccions» i de coordinar-se amb els territoris. Aquest equip està format per la líder del partit, Ione Belarra, les ‘números dos i tres’ de la formació, Irene Montero i Lilith Verstrynge, el secretari de Programa, Pablo Echenique, la secretària d’Acció Institucional, María Teresa Pérez, i set líders regionals.