El president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, ha exigit aquest dissabte que TV-3 es disculpi per l’emissió d’una paròdia sobre la Verge del Rocío. El gag es va emetre en directe dijous al programa ‘Està passant’, presentat per Toni Soler, on va ser entrevistada una actriu caracteritzada com la Verge del Rocío, venerada a la població d’Almonte, a Huelva. Al seu torn, la Federació d’Entitats Culturals Andaluses a Catalunya (FECAC) s’ha unit al mateix prec i ha instat la televisió pública catalana que es disculpi.

Durant el número còmic, l'actriu es queixava amb marcat accent andalús de l’aparatositat del seu vestit: «¡Fa 200 anys que no puc fotre un clau com Déu mana!», va dir. En la mateixa actuació, intentava flirtejar amb un dels presentadors del programa, Jair Domínguez, mentre Soler reconeixia que no sabia «què dir per no cagar-la» amb aquest tema: ««Estem en un camp de mines»». Rebem amb tots els honors la, ja recuperada, marededeu del Rocío@JuditMartinD#EstàPassantTV3https://t.co/rVdNGkFUxr pic.twitter.com/nacpq9XWo5 — Està passant (@estapassanttv3) 4 de abril de 2023 «L'humor és una de les senyes d’identitat de la nostra terra, però per tenir gràcia s’ha de fer amb respecte i afecte», ha escrit Moreno a Twitter. «És una falta de respecte a Andalusia, a milers d’andalusos i a les seves tradicions. Espero que a l’hora de demanar perdó sàpiguen fer-ho millor», ha afegit al mateix missatge. Andalusia elevarà una queixa formal a la Forta per la paròdia de la Verge del Rocío de TV-3 https://twitter.com/JuanMa_Moreno/status/1644620255220711425?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1644620255220711425%7Ctwgr%5Efef826fcbf650bf90e901433be030b41531a0b42%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fplay%2Ftelevision%2Fnoticias%2Fabci-juanma-moreno-y-otros-lideres-politicos-arremeten-contra-burlarse-virgen-rocio-y-andaluces-202304081237_noticia.htmlMoreno no és l'únic dirigent polític que ha criticat TV-3. La líder d’esquerres d’Endavant Andalusia, Teresa Rodríguez, també ha retret el gag. «Es pot fer humor de tot.« »També de la Setmana Santa.« »Però no amb tan mala fe, ignorància i andalusofòbia», ha escrit Rodríguez, que rematava a continuació: «Imita l’accent del teu punyeter pare, per dir-ho suau». Petició al CAC Per la seva part, el president de la FECAC, Daniel Salinero, s’ha adreçat al president del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC), Xevi Xirgo, perquè exigeixi a TV-3 la «restitució de l’honor de la Verge del Rocío» i unes «disculpes públiques» al programa. La FECAC, organitzadora de la romeria del Rocío a Catalunya, considera que la «mofa» de la Verge del Rocío a ‘Està passant’ va ser «de molt mal gust» i que «mereix la més enèrgica repulsa». «Desconeixem si serien també tan irrespectuosos amb d’altres i si farien seccions tan humiliants amb altres religions, amb altres advocacions», diu la carta de la FECAC dirigida al CAC. La FECAC lamenta que la televisió pública catalana, «amb la qual molts hem crescut i que hauria de ser un exemple de vertebració, no sigui respectuosa amb les creences religioses de centenars de milers de persones», i afegeix: «Així no s’uneix un país».