Quan tothom el feia dormint, en vigílies del concert que obrirà aquest divendres la seva gira europea, Bruce Springsteen va voler anar a sopar entre amics. El ‘Boss’, l’expresident dels Estats Units Barak Obama i el cineasta Steven Spielberg, juntament amb les respectives parelles, van arribar passada la mitjanit al restaurant Amar Barcelona per celebrar un àpat tardà i d’alt nivell. Es tractava del cotitzat restaurant de l’Hotel El Palace Barcelona, a la Gran Via amb Roger de Llúria, on van arribar enmig d’un fort dispositiu de seguretat.

Durant tota la jornada s’havia especulat amb la idea que Barak i Michelle Obama –que van arribar ahir a la nit a l’aeroport del Prat– juntament amb Springsteen i Patti Scialfa, i Spielberg i Kate Capshaw, soparien junts en algun selecte restaurant local. Quan ja ningú esperava veure’ls per la ciutat, van fer acte de presència per la porta principal i sense aspecte d’estar cansats. Amar Barcelona, liderat pel xef Rafa Zafra, és un elegant espai, de luxe modern, rendit als productes del mar i que fusiona la qualitat de la matèria primera amb la innovació. Luxe i privacitat El grup va arribar en diferents vehicles. Barak Obama i la seva dona van entrar per separat, somrients i cordials, i fins i tot van saludar mentre s’hi afegien les altres parelles a l’entrada. Volien tastar l’alta gastronomia local en un entorn de privacitat, i l’hora avançada i el reservat de què disposa l’establiment eren el marc idoni. El cantant i el director i productor cinematogràfic s’allotgen al Gran Hotel La Florida des de dimecres, però Obama va arribar ahir dijous a la ciutat una mica més tard del previst i es va registrar al mateix hotel del Tibidabo gairebé a les onze de la nit. Allà el va rebre Springsteen personalment, després d’haver realitzat proves de so durant la jornada, preparant-se per a l’esperat concert d’aquest divendres. La demora no va frustrar els seus plans de sopar fora en grup, malgrat que era una hora molt avançada per als costums nord-americans. Mossos i Guàrdia Urbana van participar en un dispositiu instal·lat al costat del restaurant, on van arribar 10 minuts després de la mitjanit. Per al tiberi nocturn de les celebritats, el restaurant Amar Barcelona va prolongar el seu horari de cuina, ja que habitualment tanca abans. L’establiment és una aventura conjunta de Safra i els seus socis Anna Gotanegra (de l’Estimar) i Ricardo Acquista, obert l’any passat, i s’ha convertit en un dels ‘top’ de la ciutat. A les dues de la matinada encara continuaven disfrutant de la taula, mentre el dispositiu de seguretat de l’expresident arribava a tots els carrers dels voltants.