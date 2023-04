«Ha sigut vergonyós, ens han pres el pèl», criticaven, exaltats, desenes d’aspirants a les oposicions més importants de la Generalitat al sortir dels exàmens a la Facultat d’Economia de Barcelona. «Faltaven cadires i ens hem hagut d’estrènyer: vèiem l’examen dels altres», es queixaven els aspirants a tècnics superior de veterinària al sortir de la prova. D’altres lamentaven que han faltat fulls i que s’ha hagut d’anar a buscar més fotocòpies d’examens, un inconvenient que ha fet retardar gairebé dues hores l’inici de les proves.

Més de 13.500 persones s’examinaven aquest matí de les proves del concurs d’oposició per estabilitzar-se en places públiques de la Generalitat. Els estudiants han sigut citats a les nou del matí a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, però les proves, organitzades per la Conselleria de Funció Pública, han començat poc abans de les onze. «La gestió de la Generalitat ha sigut de menys zero», es queixaven a la sortida.

Les proves s’han retardat gairebé dues hores a causa de les llargues cues a l’entrada de les seus. Ha passat a Barcelona, però també a la resta de demarcacions, ja que tots els aspirants havien de començar les proves a la mateixa hora.

Oye @julifernandez ¿esto qué es? Igual tampoco lo sabes pero hoy son las oposiciones, convocatoria a las 9. Son las 10 horas y la gente en la calle, nadie con información para distribuir en las aulas correspondientes. Un caos y poca vergüenza. Pitos y golpes en las puertas. pic.twitter.com/rky8sarV5c — mastegistaria3 (@mastegistaria3) 29 de abril de 2023

Les persones que s’examinen opten a 1.825 places incloses en les convocatòries, que són competència de Funció Pública.

La falta d’informació ha provocat la indignació dels candidats, que no comprenien el perquè de la llarga espera. En algun cas, algú els ha dit que no havien arribat els papers dels exàmens.

Gairebé 1h de #Oposicions i encara no tenim exàmens ni informació. Bravo! 👏👏 — Nil·linho19 🐈 (@Nilinho_19) 29 de abril de 2023

A les xarxes socials han aparegut desenes de denúncies per part de diversos usuaris. No entenen que l’organització no tingués en compte l’alta afluència de candidats que ja es coneixia.

Per la seva banda, la Generalitat està estudiant les incidències que s'han produït per donar resposta a les persones afectades, segons assenyalen fonts de Presidència. La Direcció General de Funció Pública s'ha reunit amb l'empresa encarregada de dur a terme el funcionament de les oposicions i, un cop s'hagi analitzat què ha passat, valoraran si obrir un expedient a l'empresa facilitadora per incompliment de contracte, apunten les mateixes fonts.