Les dades a Espanya continuen sent alarmants: s'estima que 1 de cada 4 nens a Espanya pateixen ‘bullying’ però a nivell mundial, cada any 200.000 menors i joves en pateixen les conseqüències de manera atroç. Segons dades ministerials, el 2021 es van reportar uns 5.500 casos d'assetjament escolar a Espanya, tot i que s'estima que la xifra real podria ser molt més gran.

Mesures per combatre el ‘bullying’

El Govern espanyol i les institucions educatives han implementat diverses estratègies i programes per prevenir el ‘bullying’. Entre les mesures més destacades hi ha la implementació de programes de prevenció i atenció integral als centres educatius. El 2021 es va aprovar la Llei de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència que busca protegir els menors d'edat de diverses formes de violència, inclòs l'assetjament escolar. Per la seva banda, la Fundació ColaCao segueix treballant en els seus projectes d'acció social en contra de l'assetjament escolar, i llença la seva iniciativa divulgativa “Educant contra el bullying”. Es tracta d'una plataforma en línia amb continguts audiovisuals adreçada a pares i mares que té l'objectiu d'aportar eines per ajudar-los a educar els fills en l'autoconfiança, l'empoderament i la prevenció de l'assetjament escolar. A partir del 2 de maig a la web educandocontraelbullying.com i als perfils en xarxes socials de ColaCao i de la seva Fundació es podrà trobar aquest material.

Continguts interactius

A la plataforma podrem trobar continguts interactius que convidaran els usuaris a reflexionar a través de situacions quotidianes sobre les dinàmiques que s'estableixen amb els seus fills, així com aprendre totes les claus al voltant de l'assetjament escolar. També hi haurà vídeos amb testimonis de pares i mares els fills dels quals han patit experiències d'assetjament escolar, i que a través del seu valuós testimoni poden ajudar altres persones a abordar un cas de ‘bullying’. Finalment, experts com la pediatra Lucía Galán (també coneguda com Lucía Mi Pediatra) o els psicòlegs Rafa Guerrero o Claudia Pradas aportaran els seus coneixements per donar claus a les famílies per empoderar els seus fills i lluitar contra l'assetjament escolar des de l'educació emocional i l’escolta activa.

Cada setmana s'estrenarà un nou vídeo a la plataforma, que aprofundirà en una de les temàtiques que conformen el contingut del projecte. L'associació NACE (No a l'Assetjament Escolar), una de les institucions més rellevants a Espanya en la lluita contra el ‘bullying’, ha participat en el projecte a nivell d'assessoria. Aquesta associació, composta per psicòlegs, advocats, professors i altres perfils especialitzats, fa més de 10 anys que està centrada en la prevenció i la intervenció en processos d'assetjament escolar, en qualsevol de les formes en què es manifesta, així com en el suport i l'atenció a les víctimes i les seves famílies de forma gratuïta i desinteressada.

El projecte també està enfocat a sensibilitzar contra l'assetjament escolar fomentant-ne el debat social. Amb aquest objectiu, hi han participat les periodistes Sara Carbonero i Carme Chaparro, així com l'exboxejador i divulgador sobre el ‘bullying’ Jero García, acompanyant la pediatra Lucía Galán. Sara Carbonero parla com a mare preocupada amb l'avenç d'aquesta problemàtica a la nostra societat; la periodista Carme Chaparro explica el seu dur testimoniatge com a víctima de ‘bullying’en la seva infància, i finalment Jero García exposa com ajuda joves a sortir del seu paper d’assetjadors, tenint en compte que ell va ser assetjador en la seva infància. Aquesta frustració i penediment l'ha portat a dedicar la vida a ajudar nens a sortir de situacions de violència a través de l'esport.

Perspectives

Els continguts s'abordaran des de diferents prismes i rols. Tractaran el problema del ‘bullying’ des de la perspectiva de les víctimes, des del paper dels testimonis i el dels assetjadors.

“Amb el projecte busquem posar-nos al costat de les mares i pares, i ajudar-los, donant-los eines i claus per educar els fills en contra de l'assetjament escolar. Tenim l'objectiu d'aportar continguts de rigor i qualitat que els acompanyin en l'educació més emocional. Som conscients que hi ha molt de soroll al voltant d'aquests temes i les famílies ens traslladen que necessiten llum entre tanta incertesa”, explica Javier Coromina, membre del patronat de la Fundació ColaCao.

Conseqüències del ‘bullying’

Les conseqüències del ‘bullying’ a Espanya són múltiples i poden tenir un impacte en la salut mental i emocional de les víctimes. Entre les seqüeles més comunes es troben l'ansietat, la depressió, la baixa autoestima i l'aïllament social. A més, l'assetjament escolar també pot afectar el rendiment acadèmic i l'assistència a classe de les víctimes. En casos extrems, el ‘bullying’ pot portar a conseqüències tràgiques com el suïcidi.