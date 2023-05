Unes 200 persones han assistit aquest dimarts al vespre al minut de silenci que l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà ha organitzat per condemnar l'assassinat d'un menor de 15 anys. Familiars, amics i coneguts de la víctima s'han aplegat a la plaça de la Vila per donar suport a la família del jove. La concentració ha estat presidida per un gran crespó negre penjat al balcó de l'ajuntament. En nom de la família, Emili López s'ha dirigit als assistents per agrair-los el suport i per acompanyar-los "en aquest esdeveniment que no hauria d'haver ocorregut mai". Per la seva banda, l'alcalde del municipi, Gerard Sancho, ha volgut mostrar el "rebuig més gran, contundent i decidit de tot el poble davant de la violència i els fets ocorreguts".

Cares tristes i de consternació entre els concentrats que aquest dimarts a les set del vespre han fet un emotiu minut de silenci a la plaça de la Vila de Sant Hipòlit de Voltregà. Els familiars directes del jove també han assistit a la concentració i Emili Puig, que ha actuat com a portaveu de la família, ha volgut agrair especialment el suport rebut pels cossos d'emergències, el consistori i també els veïns del municipi en un esdeveniment "que mai hauria d'haver passat". L'alcalde del municipi, Gerard Sancho, també s'ha dirigit als concentrats per expressar que tot el poble està en "estat de xoc" i passant per un moments "molt tristos i difícils". Sancho ha volgut mostrar el "rebuig més gran, contundent i decidit de tot el poble davant de la violència i dels fets ocorreguts" al municipi. "Volem mostrar a la família tot el suport, escalf i estima. En aquests moments tan difícils podeu tenir la certesa que no esteu sols i aquesta plaça n'és un exemple". A banda de convocar el minut de silenci, l'Ajuntament també han decretat dos dies de dol oficial i s'han suspès totes les activitats oficials. El municipi, de 3.600 habitants, va quedar commocionat aquest dilluns en conèixer la tragèdia. El jove va morir a la matinada després de rebre uns trets enmig d'una baralla. A primera hora de la tarda, la policia va detenir el presumpte autor, un home de 40 anys, després d'un ampli dispositiu de recerca per la zona. Pendent de passar a disposició judicial Els Mossos d'Esquadra continuen amb la investigació i el presumpte autor està pendent de passar a disposició judicial. Aquest dimarts al matí, el detingut ha estat present juntament amb la seva advocada d'ofici durant el registre que s'ha fet al seu domicili, al carrer Sant Martí, si bé al cap d'una estona ha sortit i s'ha quedat al vehicle policial. Els Mossos no han confirmat la descoberta de l'arma durant el registre durant el qual s'han utilitzat detectors de metall alhora que ha comptat amb un nombrós dispositiu policial, entre els quals hi havia la policia científica. El registre ha començat pocs minuts després de les nou del matí i ha acabat pocs minuts abans de dos quarts de dotze del migdia. Tot seguit, la policia catalana i el detingut s'han desplaçat fins a una nau situada al municipi de Manlleu. Finalment, però, no l'han fet baixar del cotxe, ja que els investigadors no han cregut pertinent fer el registre. L'arrestat ha estat traslladat fins a la comissaria de Vic a l'espera de passar a disposició judicial.