El Departament d’Educació modificarà les bases de la borsa de docents substituts que, tot i haver d’escollir una comarca, podran ordenar els municipis per ordre de preferència – en el cas del Consorci d'Educació de Barcelona seran districtes-, a més d’afegir-ne de concrets d’una segona comarca que es trobi al mateix servei territorial.

Tal com ha avançat el diari 'Ara' i ha confirmat l'ACN, l'algoritme prioritzarà, com fins ara, el tipus de jornada demanada per l'aspirant, la posició que ocupa el municipi on hi ha la vacant a la llista de prioritats, i el número de barem. En aquest sentit, no atorgarà mitges jornades a qui demani completa, i viceversa. El canvi s’aplicarà aquest pròxim curs 2023-2024.

Pel que fa al procés de selecció de vacants es manté com fins ara, igual que les adjudicacions d’estiu. El manteniment de la unitat comarcal pretén resoldre el tema de l'escolarització als municipis petits, però la modificació permetrà acotar la selecció dels aspirants.