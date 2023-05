L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha decretat la fi de l'emergència internacional per la covid-19, més de tres anys després -concretament 1.221 dies- que es detectessin els primers casos a la ciutat de Wuhan, a la Xina. En un comunicat publicat aquest divendres, l'organització considera que la malaltia continua sent "un problema de salut", però afegeix que no constitueix "una emergència de salut pública i preocupació internacional". En aquest sentit, defensa que ara és moment d'una "transició" per tal d'impulsar mecanismes de gestió sanitaris centrats a fer front al virus "en el llarg termini".

La decisió anunciada aquest divendres arriba després que el Comitè d'Emergència de l'OMS recomanés aixecar la situació d'emergència arran de l'evolució de les dades epidemiològiques dels últims mesos. Segons el director general de l'organisme, Tedros Adhanom Ghebreyesus, "fa més d'un any que la pandèmia ha tendit a la baixa, amb una immunitat creixent gràcies a la vacunació, una mortalitat decreixent i una menor pressió en els sistemes de salut". "Hem estat analitzant les dades amb deteniment i considerem que és el moment adequat per reduir el nivell d'alarma", ha afegit.

A la pràctica, l'anunci de l'OMS implica que la covid-19 deixarà a tractar-se com una emergència i passarà a tractar-se com una malaltia com la resta. "És moment que els països facin la transició del mode d'emergència a gestionar la covid-19 juntament amb altres malalties infeccioses", ha indicat Ghebreyesus.

Prohibit abaixar la guàrdia

Malgrat el missatge, l'OMS continua advertint dels perills vinculats a la pandèmia i subratlla que no és moment per relaxar-se. "El pitjor que pot fer un país és utilitzar aquestes notícies com un motiu per abaixar la guàrdia, desmantellar els sistemes que s'han construït o enviar un missatge a la població que la covid-19 ja no és motiu de preocupació", ha destacat el director general, tot assegurant que el virus "ha arribat per quedar-se".

De fet, Ghebreyesus no descarta convocar de nou el Comitè d'Emergència si la malaltia tornés a convertir-se en una amenaça global i ha recordat que continua havent-hi defuncions. "La setmana passada, la covid-19 va provocar una mort cada tres minuts, i aquestes són només les que coneixem", ha advertit.

Fins a vint milions de morts

Durant la seva intervenció, el màxim responsable de l'OMS també ha volgut posar de manifest els estralls que ha causat la covid-19 durant els últims tres anys. Segons dades de la mateixa organització, a tot el món s'han registrat més de set milions de morts per la pandèmia de forma oficial, tot i que se sospita que la xifra és molt més elevada. "Podria arribar fins als 20 milions", ha assegurat Ghebreyesus.

"Però la covid-19 també ha sigut molt més que una crisi de salut", ha aclarit. "Ha generat greus conseqüències econòmiques, eliminant trilions de creixement econòmic, distorsionant el comerç i la mobilitat, tancant negocis i conduint a milions de persones cap a la pobresa", ha lamentat.

També ha fet menció als problemes "socials" derivats de la pandèmia, com ara el tancament de fronteres, la restricció de moviments, l'aturada de les escoles i "la solitud, aïllament, ansietat i depressió que han patit milions de persones".

Segons l'OMS, la covid-19 "ha exacerbat les debilitats polítiques" i ha "erosionat" la confiança entre els ciutadans i les institucions. És per això que l'organització ha volgut traslladar un missatge d'optimisme i ha animat a tots els països a fer "un canvi" a partir de les "lliçons" extretes dels últims tres anys. "Si tornem a actuar com ho fèiem abans de la pandèmia, haurem fracassat en l'aprenentatge i a les nostres futures generacions", ha conclòs.