Un total de 37 dels 69 municipis costaners d'arreu de Catalunya tindran una platja per a gossos durant aquest estiu, segons ha pogut corroborar Catalan News, el portal en anglès de l'ACN, després de posar-se en contacte amb totes les poblacions de costa del país. De les 12 comarques que toquen al mar, deu disposaran de platges que habilitaran zones per a mascotes, mentre que a La Selva i al Baix Penedès cap municipi oferirà aquests serveis. L'Alt Empordà és la comarca amb més platges per a gossos, onze en set poblacions, i el Maresme el que té més municipis. Els pobles i ciutats que no tenen platges per a gossos ho justifiquen per la intenció de mantenir la certificació de bandera blava o a la manca d'espai disponible.

El 53% de municipis costaners de Catalunya tindran platja per a gossos durant els mesos d'estiu d'enguany, encara que hi haurà restriccions d'horaris i d'espai en alguns indrets. És el cas de la platja de Llevant de Barcelona (Barcelonès), on des del 27 de maig a l'11 de setembre només hi podran entrar gossos a l'àrea delimitada dins de la platja entre les 10:30 i les 19:30. A municipis com el Port de la Selva (Alt Empordà), els animals poden accedir a les diferents platges habilitades "tot l'any i sense restriccions d'horaris", com asseguren fonts de l'ajuntament.

De fet, la capital catalana no és la única població al Barcelonès que té un espai delimitat a la platja, ja que Badalona també té una zona per a gossos durant el dia. A l'Estartit (Baix Empordà) també hi ha una àrea de 900 metres quadrats a la platja de Griells oberta als gossos des de Setmana Santa fins a mitjans de setembre.

Encara que la majoria de platges que permeten l'entrada a gossos obren durant el dia o no tenen cap horari, a El Prat de Llobregat (Baix Llobregat) els animals només hi poden accedir des de les vuit del vespre fins a les vuit del matí en temporada d'estiu, des de l'1 de maig fins al 30 setembre. Tot i les limitacions d'horaris, l'espai està equipat amb font i dutxa per a gossos i s’hi fa una neteja de la sorra i seguiment específic de l’estat sanitari de la mateixa.

Algunes de les platges per a gossos fa anys que funcionen. D'altres, però, s'han inaugurat enguany, com és el cas de Castell-Platja d'Aro i Calonge-Sant Antoni (Baix Empordà). De fet, aquesta última població encara està pendent d'un canvi de la descripció de la platja per part de costes de la Generalitat de Catalunya, tot i que l'objectiu és tenir tota la documentació en regla abans de l'estiu, tal com fonts del consistori han confirmat a Catalan News.

Deu comarques amb platges per a gossos

Catalunya té 12 comarques costaneres, però hi ha dues que no tenen cap platja per a gossos, segons les dades recollides pel mitjà en anglès de l'ACN. A La Selva i al Baix Penedès, cap municipi té un espai habilitat per als animals, lluny de les nou poblacions que tenen una àrea per als gossos al Maresme. Més al sud, al Tarragonès, només Roda de Berà té els serveis per a animals.

La resta de comarques costaneres catalanes també disposen d'un municipi amb espai per al gaudir dels gossos. L'Alt Empordà en té set, el Baix Empordà, cinc; el Barcelonès, dos; el Baix Llobregat, dos; el Garraf, dos; el Baix Camp, dos; el Baix Ebre, tres; i el Montsià, quatre.

Bandera Blava, manca d'espai, o zona protegida

Els motius dels 32 municipis per no habilitar una platja per als gossos són diversos, com ara la intenció de mantenir la certificació de la Bandera Blava a les platges de la vila, un reconeixement "incompatible" amb obrir l'espai als animals, com asseguren els consistoris de Blanes o Tossa de Mar (La Selva), o Calafell (Tarragonès), ja que l'àrea ha de ser completament sectoritzada.

La protecció dels animals és un dels motius que els ajuntaments comparteixen a Catalan News, com el cas del Vendrell (El Baix Penedès) ja que "l'abús de l'exposició al sol en un espai no habitual per la majoria dels animals pot provocar mareigs, vòmits i malalties per la ingesta de sorra o aigua salada o també per insolació", com detalla Bárbara María Peris Sellés, regidora de Platges, Turisme i Cohesió Territorial del municipi.

Altres poblacions ho justifiquen per la dificultat en encabir l'espai en una àrea que des de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador (Alt Empordà) es mira que "continuï sent parc natural i amb espècies sensibles fent nidificació" com són el corriol camanegre o el cames-llargues, tot i que consideren la proposta "interessant". Una situació que es repeteix a Creixell (Tarragonès), on dels dos quilòmetres de platja, "la meitat és zona protegida", o a Altafulla (Tarragonès), on la platja és de menys de 1.000 metres i a causa d'aquestes mides "no és possible habilitar cap espai" per a gossos tenint en compte els "milers de visitants i banyistes" que es desplacen fins a la costa durant la temporada alta.