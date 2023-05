La jutgessa del Jutjat d'Instrucció número 15 de Barcelona ha decidit que l'exfutbolista del Barça Dani Alves continuï ingressat a la presó de manera preventiva mentre s'investiga la presumpta agressió sexual comesa a una jove de 23 anys la nit del 30 de desembre als lavabos de la discoteca Sutton de Barcelona.

La defensa de l'esportista brasiler havia demanat l'alliberament amb l'argument que sí hi va haver contacte sexual entre ell i la jove però que havia estat consentit. La magistrada ha desestimat la petició a la qual també s'oposaven fiscalia i acusació. En el cas de la fiscalia, l'oposició s'argumentava pel risc de fuga del futbolista brasiler. Alves està en presó preventiva des del 20 de gener.

La defensa d'Alves va demanar el 20 d'abril l'alliberament de l'esportista després que tres dies abans hagués declarat al jutjat per segon cop, aquella vegada per voluntat pròpia. La petició s'acompanyava d'un informe d'unes 200 pàgines que analitzava totes les imatges de les càmeres de seguretat i d'un vídeoresum de 12 minuts.

En l'informe pericial s'analitzaven minuciosament les imatges de totes les càmeres de la discoteca per comparar-les amb la versió donada per la denunciant, les seves dues acompanyants i altres testimonis. Segons la defensa, algunes parts del relat de la noia abans i després dels fets no concorden amb les imatges. Per analogia, consideraven que això rebaixava la seva credibilitat i, per tant, que podria haver mentit sobre el que va passar dins del lavabo del reservat on van entrar els dos implicats i haurien passat els fets.

La petició de llibertat es basava en el fet que no hi ha risc de fugida i que la capacitat econòmica de l'esportista ha disminuït força arran de la denúncia.

En la seva quarta i de moment última versió, Alves va reconèixer per primer cop davant la jutgessa que havia mantingut relacions sexuals amb la noia, amb penetració vaginal inclosa, però va afirmar que en tot moment van ser consentides. L'admissió d'aquests fets arribava després que l'ADN d'ell aparegués al cos i la roba de la noia.

Alves va justificar la negativa i les mentides inicials en el fet que no volia afectar el seu matrimoni. A més, va afirmar que la noia l'hauria denunciat per no haver estat prou atent amb ella quan van acabar les relacions en el lavabo privat de la zona reservada on es trobaven.

Ara la jutgessa desestima aquests arguments i resol que l'exfutbolista del Barça continuï ingressat a la presó de Brians 2.