El passat 10 de maig va tenir lloc el debat organitzat per Prensa Ibérica en col·laboració amb ACCIONA sobre les solucions de mobilitat com a alternativa per mitigar els efectes del tràfic en el canvi climàtic. L'encontre, moderat per la periodista Nuria Bonet, va comptar amb la presència de Sara López González, Consellera Tècnica de l'Organització Internacional del Treball a Espanya; Enrique González Dueñas, Principal en Boston Consulting Group; Miquel Estrada Romeu, Delegat de la UPC a l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia EIT Urban Mobility; i Miquel Isern, Director Industrial de Silence i Mobilitat d'ACCIONA.

En un món cada vegada més preocupat pel canvi climàtic i els seus efectes, l'increment dels costos de l'energia, i el benestar dels ciutadans, la transició cap a la mobilitat verda es confirma com un camí sense retorn. Per aquest motiu, a la taula rodona es va posar el focus en la gran oportunitat que s'obre en el sector de la mobilitat elèctrica.

Situació actual

La reindustrialització és cada vegada més una estratègia clau per a molts països europeus, que en els últims anys s'han adonat que és fonamental per millorar la seva economia, augmentar la seva competitivitat a nivell global i afavorir el benestar de la població. "Un bon exemple és el que estem fent des d'ACCIONA amb la nova fàbrica a Zona Franca, reindustrialitzant unes antigues instal·lacions de Nissan, per condicionar-les a una realitat actual, que és verda i elèctrica i de fabricació de cotxes i motos", declarava Miquel Isern com a obertura de la trobada.

"Un món fabricant de cotxes de combustió no és fàcil de canviar, però hem de fer entendre que en l'entorn urbà cal eliminar la combustió sigui com sigui" Miquel Isern - Director Industrial de Silence i Mobilitat d'Acciona.

D'altra banda, Sara López, assenyalava el bon moment d'Espanya "un terç dels 1,8 bilions d'euros del pla Next Generation estan destinats a inversions per a la transició digital i ecològica. A més, els pressupostos dels últims 7 anys a la Unió Europea es destinaran a aquestes transicions". En aquesta mateixa línia es pronunciava Enrique González, "no han estat anys bons, és un sector que necessita un impuls, però veiem optimisme, ganes de revitalitzar-lo i aprofitar totes les ajudes que pot haver-hi i totes les iniciatives, tant públiques com privades". Pel que fa a la innovació, Miquel Estrada apuntava la importància d'invertir en estimular l'aprenentatge per poder liderar a nivell internacional "Europa ha de canviar i apostar sobretot per la innovació, també en la mobilitat elèctrica. És necessari ajudar les empreses a innovar i a generar coneixement per poder competir a nivell internacional".

Esperem en uns anys no estar parlant de l'oportunitat de la reindustrialització sinó de com la mobilitat elèctrica és un motor de tracció de les nostres empreses al futur Enrique González - Principal a Boston Consulting Group.

Casos d'èxit Silence - ACCIONA

La reindustrialització de la planta de Nissan a Zona Franca per part de Silence, filial d'ACCIONA, ha permès mantenir l'activitat fabril relacionada amb la mobilitat elèctrica i assegurar tots els llocs de treball. Es tracta d'un cas paradigmàtic, que pot marcar el camí a seguir en la indústria espanyola. "Estem parlant que Silence ha ocupat 60.000 metres quadrats, és de les fàbriques de vehicles elèctrics més grans d'Europa. Per cada lloc de treball directe, es generen entre 6 i 10 llocs d'empreses colindants. És un bon punt de partida", confirmava Miquel Isern. "Necessitem projectes, i cal finançar-los. Mencionàvem alternatives de finançament no convencionals per aconseguir que hi hagi aquests projectes de futur, un camí per assegurar la continuïtat de l'activitat industrial en aquestes zones", declarava Enrique González. Sara López, posava èmfasi en la importància que el procés sigui equitatiu "El més important és que sigui una transició justa, que ningú quedi enrere. Nissan és un cas molt clar, llocs de treball que es perden i que passen a formar part en nous sectors". Miqel Estrada, feia incís en saber valorar, aprofitar i reconduir l'experiència especialitzada. "El talent es pot comprar, es pot imitar, però generar-lo costa dècades. En el cas de Nissan hi havia un ecosistema preparat per desenvolupar tots aquests productes, i s'ha reconvertit i canalitzat a altres fins".

Mobilitat elèctrica

La normativa i regulació existent de la nova mobilitat és important per garantir una transició adequada cap a aquest nou paradigma de mobilitat. La societat ha d'estar preparada per assumir aquest canvi i la ciutadania ha de ser informada i educada al respecte. "Cada vegada més hem d'anar cap a un model que incideixi sobre els models de comportament dels usuaris, que reguli la demanda i que aposti per aquest canvi cap a la modalitat verda", comentava Miquel Estrada. Miquel Isern exposava la trascendència del canvi d'inèrcia en un mercat industrial. "Un món fabricant de cotxes de combustió no és fàcil de canviar, però hem de fer entendre que en l'entorn urbà cal eliminar la combustió sigui com sigui. El vehicle elèctric no només ha de ser la moto, també el cotxe". En la mateixa direcció, Sara López destacava el canvi de mentalitat en la societat, tot i que el camí encara és llarg "anem a millor. És necessari complementar amb polítiques, no només que abordin el tema del transport d'una forma directa, sinó que abastin molts més sectors, polítiques complementàries, perquè així s'avançarà en aquesta transició ecològica".

La lluita contra el canvi climàtic és una oportunitat, però també hem d'afrontar els reptes que comporta, no pensar que tot és positiu, abordar-ho i mirar endavant" Sara López González - Consellera Tècnica de l'Organització Internacional del Treball a Espanya.

La tecnologia

La situació actual del subministrament mundial ha generat la necessitat de fer una transició en el transport de passatgers i mercaderies, el que ens ofereix l'oportunitat de millorar l'eficiència i promoure l'ús de tecnologies alternatives que fomentin la sostenibilitat i la descarbonització. El vehicle elèctric es perfil·la com una de les tecnologies més adequades per aconseguir aquests objectius, degut a la seva eficiència energètica i el seu baix impacte ambiental. "El vehicle elèctric suposarà un canvi de paradigma en la mobilitat urbana. Ho veiem en les bicicletes o autobusos, a aquest nivell és un sí. A nivell interurbà hi ha altres alternatives, la tecnologia no està tan madura, és una oportunitat per explorar", afegia Miquel Estrada.

Cal ajudar les empreses a innovar i a generar coneixement per crear ocupació i poder competir a nivell internacional" Miquel Estrada - Delegat de la UPC a l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia.

En els últims anys, la mobilitat elèctrica ha agafat un paper cada vegada més important, sorgint una gran quantitat de models de negoci que giren al seu voltant. "Aplicacions per gestionar sharings, temes de comprar vehicle sense bateria i pagar per servei... models de negoci al voltant de la mobilitat elèctrica hi ha molts, i Europa segur que ha d'eclosionar", comentava Miquel Isern. D'altra banda, Enrique González, matitzava que "és una combinació de solucions, no hi haurà una palanca clau, es tracta d'aprofitar tot el que sabem de mobilitat elèctrica i combinar-ho amb altres tipus de solucions: mobilitat compartida, subscripció... o tot el tema dels biocombustibles per a desplaçaments de major llarg abast". En la mateixa línia es pronunciava Sara López, "vehicle elèctric? Per descomptat. Però també ha d'anar a través del transport públic, el foment del transport no motoritzat, vehicles híbrids... sens dubte aquesta és la via, és per la qual s'està apostant a nivell europeu i internacional".