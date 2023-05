Per segon any consecutiu, aquest dimecres, i després de l'èxit d'una primera edició, la Sala Sol de l'Hotel Four Seasons de Madrid es va vestir de gala per acollir una nova edició dels Premis Woman Beauty, els guardons que atorga la revista Woman i que destaquen els productes i empreses de major qualitat i més innovadores que estan transformant el sector de la bellesa. Enguany es reconeixen 25 categories diferents, vuit més que l'any anterior, la qual cosa demostra l'amplitud d'un negoci que no deixa de créixer i evolucionar.

La model i actriu Laura Sánchez va ser l'encarregada de presentar un acte al qual van acudir nombroses personalitats i representants d'aquesta indústria, i que va donar pas a notícies i reflexions sobre els nous paràmetres de bellesa que han obert un univers desafiador, atractiu i inspirador. Canvis que abraça i abandera la revista Woman, va assenyalar Susana Moll, consellera de Prensa Ibérica, que va prendre la paraula per subratllar l'evolució empresa per la publicació cap a una bellesa “més diversa, responsable i sostenible”; adjectius que remeten a grans desafiaments com l'atenció a les “noves demandes dels usuaris, la sensibilitat mediambiental o la tendència a la innovació”, i que col·loquen a la consumidora en el centre, plantejant les millors pràctiques en el sector i una nova concepció de l'excel·lència. Vint-i-cinc cosmètics i marques de bellesa (línies de cura facial, corporal, capil·lar, productes solars, nutricosmètics, fragàncies i entitats, entre ells) que comparteixen aquesta visió curiosa, innovadora i més humana van ser guardonats en una gala dinàmica, vestida de flors (d'una elegància arquitectònica protagonitzada per hortènsies i tulipes de la signatura Verde Pimienta) i animada per la màgia de la música del violinista i compositor Pablo Navarro (van sonar Flowers, de Miley Cyrus, o La vie en Rose, d'Édith Piaf). Els premiats en aquesta edició van ser: la gamma Les Beiges, de Chanel (Premi Línia de Maquillatge), Émulsion Écologique, de Sisley (Premi Icona Cosmètica), l'aroma Eau de Parfum Chloé (Premi Especial 15 Aniversari), el labial LipPower, de Giorgio Armani (Premi Labial), el complement Innovage Piel Colágeno Plus, de Laboratorios Ern (Premi Nutricosmètico), la fórmula Arkhé Cosmetics, de VMV Cosmetic Group (Premi Línia Capil·lar Sostenible), Le Sérum Capture Totale, de Dior (Premi Recerca Tractament Facial), Fotoprotector Fusion Water, d'ISDIN (Premi Protector Solar Facial), la firma Mary Kay (Premi Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial), el tractament d'aparatologia estètica Endosphères (Premi Tecnologia Estètica), l'aroma Black Orchid, de Tom Ford (Premi Perfum Nínxol Femení), l'oli Huile Prodigieuse Or, de Nuxe (Premi Tractament Corporal), el sèrum Revitalift, de L’Oréal Paris (Premi Fórmula Innovadora), el Vinoperfect Sérum Resplendor Antimanchas, de Caudalie (Premi Tractament Antitaques), Marine Collagen, de Nutralie (Premi Complement Alimentari), Edelweiss Sérum, de The Body Shop (Premi Cuidat Natural), el format per a beure Olistic (Premi Producte Innovació Capil·lar), el Glow Anti-Aging Day Cream, de Rituals (Premi Cuidat Facial Diari), el sèrum Age Proteom, d'Esthederm (Premi Ciència Cosmètica), el sèrum capil·lar Nutriplenish, d'Aveda (Premi Cuidat Capil·lar Expert), Sun Protective Water, de Lancaster (Premi Solar Corporal), la Línia BlondMe, d'Schwarzkopf Professional (Premi Innovació en Coloració Professional), Eternalist A.G.E. [Retinol], de Sensilis (Premi Tractament de Farmàcia), la iniciativa Guerlain *or Bees Conservation Program, de Guerlain (Premi Compromís Sostenible) i la crema Volumizing Cream Supreme, de Clé de Peau Beauté (Premi Anti-aging). La gala va concloure amb unes breus paraules de la directora de la revista Woman, Mayka Sánchez, que va felicitar els guardonats i va donar les gràcies als assistents. "La bellesa és una de les seccions clau de la nostra revista", va manifestar convençuda que l'interès que desperta aquesta secció en les seves lectores ha contribuït en gran manera a l'èxit de Woman als quioscos.