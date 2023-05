Els casos de covid-19 segueixen a l’alça entre el 15 i el 21 de maig, amb 2.826 diagnòstics a l’atenció primària, mentre que la setmana anterior van ser 2.645. També creix el nombre de persones ingressades, situant-se en 330. En el període anterior eren 306. L’UCI, però, es manté estable en 12 persones. Les dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions, actualitzades aquest dimarts, mostren també una tendència ascendent de la grip, amb 1.287 casos (1.147 la setmana anterior). La bronquiolitis també augmenta, amb 272 diagnòstics (251 en el període del 8 al 14 de maig).

Entre el 15 i el 21 de maig, la taxa d'infeccions respiratòries és de 392 afectats per 100.000 habitants, quan la setmana anterior era de 375. Pel que fa al covid, la taxa de casos per 100.000 habitants és de 49, disset punts més que fa una setmana.

Hi ha 330 pacients ingressats amb covid a planta, 24 més que la setmana anterior. D’aquets, 249 són majors de 60 anys. Hi ha 12 persones ingressades per aquesta malaltia a les Unitats de Cures Intensives (UCI), una xifra que es manté estable. Pel que fa a les defuncions, el Departament de Salut va deixar d'informar de les morts atribuïbles al coronavirus com havia fet anteriorment.

La incidència de la grip puja però segueix en nivells de transmissió basals. En la darrera setmana s'han diagnosticat 1.287 casos, dels quals 638 són de la franja d’entre 15 i 44 anys i 354 són de persones d’entre 45 i 59 anys.

Quant a la bronquiolitis, passa de 251 a 272 casos. Per grups d'edat, s'han diagnosticat 207 casos de bronquiolitis en infants d'entre 0 i 4 anys, 136 dels quals en menors d'1 any. La setmana anterior, els diagnòstics en menors d'1 any van ser 151.