Sense novetats al front. Per segona setmana consecutiva, la Junta Electoral Central ha decidit ajornar la decisió final sobre l’escó de la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs. En plena campanya per les eleccions municipals i autonòmiques en algunes comunitats, l’òrgan electoral està centrant els seus esforços a resoldre les disputes d’aquest procés, que finalitzarà aquest diumenge i, segons fonts de la JEC, aquest dimarts no analitzaran el cas de Borràs. A més, actualment no hi ha previsió de noves reunions aquesta setmana.

Mentrestant, el Parlament segueix a mig gas, amb la majoria de diputats bolcats en la campanya. No serà fins a la setmana que ve quan començarà a recuperar-se l’activitat al parc de la Ciutadella, però es farà amb un ple de mínims, només de dos dies i amb un sol projecte de la llei a sobre de la taula –el de memòria històrica, a més d’una desena de mocions i interpel·lacions. A l’ordre del dia no està prevista l’elecció de la nova presidència de la Cambra i tampoc sembla que als grups els interessi abordar el tema cinc dies abans de la cita amb les urnes.

A mitjans d’abril, la Junta va declarar inelegible Borràs després de ser condemnada per prevaricació i va ordenar retirar-li l’escó. Va ser llavors quan va començar un periple de recursos i peticions de mesures cautelars que han anat postergant l’execució final, que no serà cap altra que la retirada definitiva de l’acta, com va passar amb els casos de Quim Torra i Pau Juvillà, aquest últim sota la presidència de Borràs.

L’última vegada que la JEC es va pronunciar sobre la líder de Junts, fa dues setmanes, va concedir al Parlament cinc dies hàbils per informar sobre les accions adoptades per a la retirada de l’escó. I la Cambra va respondre que esperaven la resolució del recurs presentat davant Tribunal Suprem. Tot i així, s’espera que l’òrgan electoral, en un pròxim pas, enviï un escrit a la vicepresidenta amb funcions de presidenta de la Cambra, Alba Vergés, per requerir-li que retiri immediatament l’acta a la dirigent de Junts o podrà incórrer en responsabilitats penals.

Nova ordre

Així, el calendari del desenllaç final espera la nova ordre de la JEC, però –sense noves reunions de l’àrbitre electoral previstes– la retirada definitiva de l’escó podria produir-se després dels comicis i postergar també l’elecció de la nova presidència fins al ple previst per a mitjans de juny. Està programat entre els dies 13 i 15, la setmana que culminarà –dissabte– amb la constitució de tots els ajuntaments i la investidura dels nous alcaldes i alcaldesses. Per aquest motiu es podrien fer en paral·lel els pactes de les grans ciutats i el del càrrec de segona autoritat de Catalunya.

De moment no han transcendit negociacions entre Junts i ERC per pactar la nova presidència. JxCat continua evitant la qüestió en públic i fonts dels republicans asseguren que els seus exsocis tampoc han volgut parlar-ne en privat. En els últims mesos han sonat noms com el de la fins ara alcaldessa de Vic, Anna Erra, i el de la gironina Marta Madrenas, però formalment ningú s’ha postulat.

La sentència de Borràs encara no és ferma, però la LOREG considera que incorren en una situació d’inelegibilitat sobrevinguda –i han de perdre el seu escó– els diputats que siguin condemnats per delictes contra l’Administració pública, com és el cas de la prevaricació. El reglament del Parlament, en canvi, preveu només la retirada quan la sentència hagi arribat a l’última instància judicial. Actualment, la dirigent de Junts està pendent que el Tribunal Suprem resolgui el seu recurs contra la sentència del TSJC que la va condemnar a 4 anys i mig de presó i 13 d’inhabilitació per prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes.