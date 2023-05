Deixar les bosses de la compra abandonades a la seva sort als seients del cotxe és una pràctica habitual. Les presses o, senzillament, la deixadesa fan que passi sovint. Tot i això, no tothom és conscient que fer-ho pot comportar importants multes. Transportar objectes solts a l'interior del vehicle pot suposar un risc per als ocupants del vehicle i per a la resta d'usuaris de la via per on es circula.

La Direcció General de Trànsit tipifica com a motiu de sanció econòmica aquestes circumstàncies: Paquets solts: la sanció pot pujar als 200 euros si els articles no van subjectes. Així ho reflecteix l'article 14 del Reglament General de Circulació (RGC), que assenyala que la càrrega transportada en un vehicle no ha d'«arrossegar, caure totalment o parcialment o desplaçar-se de manera perillosa». Comprometre l'estabilitat: també és un supòsit recollit a l'article 14 del RGC, el qual assenyala específicament que la càrrega no pot «comprometre l'estabilitat del vehicle» o altrament, es pot traduir en una altra multa de 200 euros.

Manipular o recol·locar algun paquet: si un agent considera que l'operació suposa un risc pot comportar una sanció de 80 euros.