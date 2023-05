Amb l'arribada del setembre i la nova temporada s'estrenarà també un nou ‘hub’ gastronòmic que serà la millor targeta de presentació de la capital. Un nou projecte de restauració amb què IFEMA Madrid farà realitat la seva vocació de fer un salt qualitatiu en la seva oferta gastronòmica. El nou punt de trobada culinari acollirà bars, cafeteries, restaurants i terrasses per a tots els gustos i pressupostos: una selecció variada de les firmes més actuals del ‘fast casual’ de Madrid, des de la tapa 'typical spanish’ fins a la cuina d'autor del màxim nivell, que permetran als 3,7 milions de visitants que rep cada any el recinte firal explorar la diversitat de l'oferta gastronòmica nacional i internacional, i que posicionarà la institució com un gran ‘hub’ gastronòmic a Madrid.

“La gastronomia és un senyal d'identitat del nostre país i Madrid vol que les persones que arriben aquí s'emportin una magnífica impressió a l'alçada de les expectatives. Més d'un quart de les persones que arriben a IFEMA venen de fora d'Espanya, i aquests clients esperen una cuina de molta qualitat, una gastronomia d'alt nivell. Això és el que busquem oferir: una oferta que estigui a l'alçada”, afirma Juan Arrizabalaga, director general d'IFEMA Madrid. Per això, s'emprendrà el redisseny i l'actualització de les instal·lacions que començarà a veure els seus fruits al mes de setembre i estarà completament culminat el 2024. “Es tracta d'un pla molt ambiciós amb una inversió per sobre dels 10 milions d'euros i que s'emprendrà per fases per no interrompre l'activitat d'IFEMA Madrid”, explica Arrizabalaga.

Restaurants i terrasses

El projecte inclourà un total de 32 restaurants a més de 14 espectaculars terrasses tant en àrees exteriors com a l'interior dels pavellons. Un innovador model de restauració que serà operat per la companyia multinacional espanyola Areas i que s'articularà al voltant de l'Avinguda de la Gastronomia a la manera d'un ‘high street’ del centre ciutat, amb una nodrida oferta de les firmes més desitjables de l'oferta gastronòmica actual. Al llarg d'aquest passeig principal hi haurà espais destacats com la Terraza Mahou, de la mà d'un dels grans aliats d'aquesta transformació. "Per a Mahou San Miguel és un privilegi ser ‘partner’ gastronòmic d'IFEMA Madrid i participar de forma destacada d'aquest gran projecte que revitalitzarà i imprimirà un nou concepte de restauració per a Madrid", afirma Ignacio Freire, director comercial d'Hostaleria de Mahou San Miguel. Per a Aitor Arteaga, VP Ventas España de Coca-Cola Europacific Partners, un altre dels ‘partners’ d'aquesta ambiciosa iniciativa, “la creació d'un innovador ‘hub’ gastronòmic en una institució com IFEMA Madrid, la qual constitueix un aparador sense igual del nostre país al món, és una oportunitat única per mostrar el potencial i la capacitat creativa que caracteritza la nostra hoteleria i gastronomia”.

Una altra de les marques oficials serà L’OR, que en paraules de Federico Heine, el seu director general d´Europa Sud a JDE, “oferirà espais exclusius per poder gaudir d'un cafè excel·lent, ajudant l'hostaleria a transformar el servei de cafè cap a una experiència sensorial. També estarà present, amb diferents solucions de cafè, en tots els conceptes gastronòmics del Recinte”.

De Lavapiés a Chamberí, sense sortir d'IFEMA Madrid

Tothom que arribi al Recinte Firal des de qualsevol lloc del món podrà tenir una presa de contacte amb un dels emblemes de la gastronomia Marca España: les tapes. Per això s'habilitarà una zona de tapes típicament madrilenya amb una oferta basada en les tapes, les cerveses i l'ambient d'oci. Aquesta proposta estarà formada per restaurants inspirats en quatre dels barris més famosos de Madrid com Malasaña, La Latina, Lavapiés o Chamberí.

Un referent nou amb segell d'identitat

* Experiències culinàries de qualitat, sense desplaçaments

Tothom que arribi a IFEMA Madrid per participar en algun dels esdeveniments que acull (fires, congressos, musicals, espectacles, convencions...) podrà gaudir, sense sortir del recinte firal, d'una àmplia oferta de gastronomia nacional, oriental, llatinoamericana , tex-mex, tapes...

Una experiència única i diferencial amb una selecció acurada de productes. “Volem que el nivell gastronòmic que ofereix IFEMA sigui distintiu i superior al que ofereixen en altres recintes firals del món. Que estigui al nivell de la gastronomia de Madrid, és a dir, una oferta d'altíssima qualitat i servei a nivell mundial”.

* Espais per connectar

Avingudes, placetes, jardins... El disseny de les zones de restauració estarà en sintonia amb l'esperit d'IFEMA Madrid com a punt de trobada i plataforma de negoci. Aquests espais estan concebuts com a oasi de tranquil·litat, relax i descans però també com a llocs on les persones puguin fer les seves relacions de negocis i ‘networking’ en un ambient més relaxat mentre gaudeixen del dinar, el sopar, d'unes tapes o d'un cafè . "Pretenem que siguin espais amigables, agradables, amb un servei ràpid i una qualitat elevada", aclareix Juan Arrizabalaga, director general d'IFEMA Madrid.