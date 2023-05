Encara que pugui semblar paradoxal, molts viatgers coincideixen que un trajecte al tren d’alta velocitat pot arribar a ser tranquil i còmode. Si hi sumes espais amplis, tecnologia wifi i flexibilitat per al passatger, l’experiència és encara més profitosa.

Iryo, el primer operador privat espanyol d’alta velocitat, participat pels socis de Trenitalia, Air Nostrum i Globalvia, aposta per un servei de màxima qualitat en qualsevol de les quatre classes de confort que ofereix. Des que va començar a sumar quilòmetres a Espanya el 25 de novembre amb el trajecte Madrid-Saragossa-Barcelona i al desembre amb Madrid-Conca-València, aquest tren no deixarà d’obrir-se nous camins al llarg de l’any.

El 31 de març, es va estrenar a Andalusia amb el seu trajecte des de Madrid fins a Sevilla, Còrdova i Màlaga. El 2 de juny inaugurarà la seva connexió amb Alacant, parant a Albacete i afegint Antequera als seus destins andalusos, i el dia 15 completarà el seu desplegament d’operacions amb l’arribada a Tarragona.

Benestar i flexibilitat

La proposta de la companyia distingeix entre quatre classes de confort: Infinita, Singular Only YOU, Singular i Inicial. La tarifa Infinita es caracteritza pels serveis més prèmium. A continuació, la Singular Only YOU, que té espais de treball en grup o individualment. La tercera classe busca la millor relació qualitat-preu i és la zona Singular. En aquest espai, les empreses poden mantenir les seves despeses sota control com a viatger Singular Empreses, el programa d’Iryo creat per al sector empresarial.

Amb trens a primera hora perquè els viatgers puguin aprofitar la jornada laboral o d’oci a les ciutats de destí, l’oferta de classes es complementa amb Inicial. Es tracta de l’opció més econòmica sense renunciar al confort, ja que totes les butaques del tren disposen d’endolls USB i estàndards, accés a wifi gratuït i possibilitat de connexió 5G.

Menús per elegir

A totes aquestes comoditats, Iryo hi ha sumat Haizea, una marca pròpia de gastronomia local a bord. Els clients que durant el procés de la compra del bitllet hagin triat la tarifa Infinita Bistró podran disfrutar d’un servei al seient, més de tres menús per elegir i vins de DO. A la resta d’espais del tren, els clients podran afegir el Menú de Mercat durant el procés de compra, que serà servit al seient, a més a més d’elegir entre els productes de la carta sense necessitat de moure’s de la butaca gràcies al servei de bar mòbil. Per a aquells a qui no els importi desplaçar-se, hi haurà una gran varietat d’oferta de tapes i productes locals de primera qualitat a la zona gastronòmica Bar Haizea.

Flota sostenible

D’altra banda, Iryo és l’únic operador ferroviari i de mobilitat que oferirà als seus viatgers bitllets flexibles sense tarifes restrictives en les quals els clients perdin els seus diners. En aquest sentit, tots són flexibles a tot tipus de canvis i, a més, ofereixen l’opció d’ampliar aquesta flexibilitat a través de la modalitat Oberta.

Iryo ha fabricat una flota de 20 trens Frecciarossa, que són els més sostenibles del mercat. Totes aquestes característiques converteixen Iryo en la flota més sostenible, silenciosa i ràpida d’Europa. Però el principal repte d’aquesta operadora ferroviària és involucrar el client en la seva proposta de valor responsable, i per això ofereix la possibilitat d’afegir el denominat complement verd, amb què l’operador crearà un bosc intel·ligent junt amb l’empresa Retree.

Col·laboracions per sumar

Iryo desembarca amb una proposta per la mobilitat integrada englobada sota el seu sistema de mobilitat integral (SIM) en què el tren sigui al centre de la cadena de valor, i promou la col·laboració entre empreses per al transport de passatgers per diferents mitjans i uneix la llarga, la mitjana, la curta i la micromobilitat. Quant als turoperadors, l’empresa ferroviària, amb la intenció de ser un soci estratègic de les agències per al canal B2B, ha desenvolupat un canal específic per a les agències (www.agencias.iryo.eu) des del qual fins i tot poden vendre contractes d’empreses i amb vendes comissionades.

Excel·lència en l’assistència

L’experiència a bord es complementa amb l’atenció tecnològica i humana oferta pels assistents d’Iryo. Són professionals propis de l’operador que han sigut formats internament per oferir al client una assistència de 360 graus a l’estació, a les cases Iryo i a bord del tren. Finalment, els viatgers tenen accés a Yo, un programa de fidelització desenvolupat en aliança amb Travel Club. Yo permetrà anar escalant de categoria per nombre de viatges o per compra directa, i serà multidivisa amb punts convertibles recíprocament en programes de fidelització de companyies 'partners'.

En definitiva, un conjunt de comoditats i facilitats que Iryo posa a disposició del passatger per fer, de cada trajecte, una experiència immillorable, sostenible i digna de repetir.