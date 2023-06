El canvi climàtic està generant desafiaments significatius per a les empreses que han de prendre mesures per reduir les emissions i adaptar-se a pràctiques empresarials més sostenibles. Les empreses poden augmentar la seva resiliència i mitigar els impactes negatius del canvi climàtic en les seves operacions. L’alliberament de gasos amb efecte hivernacle, com el diòxid de carboni, està contribuint a l’escalfament global i el seu impacte està sent cada vegada més evident, des de fenòmens climàtics extrems fins a la pèrdua de biodiversitat. En aquest context, cada vegada són més les empreses compromeses en la lluita contra el canvi climàtic, com és el cas de Banco Santander que, des del 2020, són neutres en carboni en la seva pròpia activitat. Això implica l’adopció de pràctiques empresarials més sostenibles, com la millora de l’eficiència energètica, la utilització de fonts d’energia renovable, la reducció de la dependència dels combustibles fòssils i la promoció de pràctiques de consum responsable.

¿Com han reduït l’empremta de carboni? Banco Santander mesura la seva empremta mediambiental des del 2001. A més, el Pla d’Eficiència Energètica i Sostenibilitat 2022-2025 de l’entitat inclou més de 100 mesures per reduir el consum d’energia en un 2,6% i les emissions en un 35,4%. Dins de l’estratègia per reduir l’impacte ambiental de les seves operacions es troba la reducció i compensació de les emissions de CO2, la reducció i gestió dels residus de manera responsable, i la realització de campanyes de sensibilització a empleats respecte als problemes mediambientals. De fet, cada any llança campanyes locals i globals de sensibilització sobre la importància de reduir el consum i els residus. També han apostat per places per a vehicles elèctrics i híbrids endollables als seus edificis subvencionant, fins i tot, el cost de l’electricitat per als empleats. Així mateix, concretament a Espanya, s’han instal·lat 8 MW de panells solars en diferents edificis per a autoconsum. En total, el 88% de l’energia que es consumeix als edificis corporatius del banc procedeix de fonts renovables, un percentatge que arriba al 100% en el cas d’Alemanya, Espanya, Mèxic, Portugal i el Regne Unit. Des del 2011, les diferents iniciatives d’eficiència energètica i sostenibilitat els han permès reduir un 33% el consum d’electricitat, un 71% les emissions de CO2 i un 80% el consum de paper. Els clients en un rol actiu Però l’objectiu de l’entitat financera és molt més ambiciós i busquen ser neutres en carboni el 2050 ajudant els seus clients en la transició a una economia sostenible reduint alhora la seva pròpia empremta de carboni. Per a això, el 2022 va llançar una funcionalitat pionera en la seva ‘app’ i web perquè els clients a Espanya puguin mesurar la seva empremta de carboni a partir de les compres realitzades amb les seves targetes Santander i rebuts domiciliats. Gràcies a aquesta iniciativa, els clients poden comprovar la seva empremta de carboni de forma mensual, que apareix descrita en l’equivalent a quilos de CO2 emesos a l’atmosfera i agrupats per categories: alimentació, supermercats i compres, casa i llar, transport i automoció, oci, educació i salut, serveis i d’altres. A més, els clients tenen accés a una sèrie de consells ecològics per cada categoria, informació rellevant i preguntes freqüents que els ajudaran a ser part activa en la transició cap a una economia més sostenible. Però a més d’aquesta funcionalitat, els clients poden anar un pas més enllà i compensar les seves emissions de carboni col·laborant de manera voluntària en diferents projectes que miren d’evitar noves emissions o absorbir les ja emeses, cosa que al mercat es coneix com a crèdits de carboni. Un crèdit de carboni és una unitat internacional que representa la reducció de gasos amb efecte hivernacle (GEI). Cada crèdit de carboni equival a una tona de CO2 evitada o absorbida en l’atmosfera. Aquest instrument de compensació està contemplat en el Protocol de Kyoto de les Nacions Unides. Gràcies a la tecnologia blockchain utilitzada, totes les transaccions de compensació de carboni són traçables, cosa que permet garantir el seu impacte real en la lluita contra el canvi climàtic. Aquest projecte és un pas més en l’estratègia de sostenibilitat de Banco Santander, cosa que li ha valgut convertir-se en l’única entitat a Espanya que permet compensar les emissions de carboni generades mitjançant la compra de crèdits de carboni a través de la plataforma ClimateTrade i la plataforma de donacions de Mastercard. Amb aquesta acció, Banco Santander dona als seus clients la possibilitat de recolzar iniciatives de generació d’energies renovables, conservació d’ecosistemes o reforestació de boscos, així com l’impacte positiu que cada una d’elles genera.