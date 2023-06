L’activitat humana genera més de 400 milions de tones de plàstic cada any, dels quals la meitat es conceben per a una vida útil d’un sol ús i menys del 10% es reciclen.

S’estima que entre 19 i 23 milions de tones de rebutjos plàstics acaben cada any en llacs, rius i mars, segons les últimes dades publicades pel Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA). No obstant, l’informe recalca que la contaminació per plàstics es podria reduir en un 80% d’aquí al 2040 si els països, les empreses i els consumidors duen a terme canvis profunds. Entorn d’aquestes xifres se celebra aquest any el Dia Mundial del Medi Ambient, a la recerca de solucions urgents a la contaminació per plàstics.

Aqualia s’hi suma i revela els resultats del III Baròmetre de Conductes Sostenibles elaborat a partir dels milers de tests fets pels ciutadans en el Sosteniblòmetre, que exposen les accions que la ciutadania té més o menys adquirides en la seva vida quotidiana quant a hàbits responsables i sostenibles.

Conclusions del III Baròmetre d’Aqualia

Segons l’última enquesta del CIS (Centre d’Investigacions Sociològiques), el 89% dels espanyols es mostren preocupats per la sequera. És la primera vegada que la falta d’aigua ocupa els primers llocs entre els principals problemes per a la ciutadania, i el 70,7% d’ells asseguren que ja han modificat les seves rutines per estalviar el recurs. La preocupació per controlar el consum d’aigua i vigilar els creixents costos energètics es converteixen en les principals raons que mouen la població a augmentar les seves conductes sostenibles. El III Baròmetre de Conductes Sostenibles d’Aqualia revela que més del 100% de les persones consultades afirmen que es dutxen en comptes de banyar-se (un 5% més que el 2022), també un 100% treuen els aliments del congelador amb temps per evitar descongelar amb aigua calenta, i el mateix percentatge procuren tenir les finestres i portes ben tancades quan encenen la calefacció (també un 5% que en la consulta anterior). A més, més del 92% de les persones que van participar en el Sosteniblòmetre van afirmar tancar l’aixeta de la dutxa mentre s’ensabonen.

Quant als hàbits que encara presenten un marge de millora, un bon nombre estan relacionats amb la utilització del plàstic i l’adequada gestió dels residus. El 62,5% de les persones consultades eviten comprar productes envasats en plàstics i un 33,33% utilitzen tovallons de tela en lloc dels de paper. Només el 20% dels enquestats intenten utilitzar una pastilla de sabó i no sabons envasats en plàstic, i un 16,67% han comprat alguna vegada en botigues de residu zero on pots omplir el teu propi recipient amb el producte que vols comprar.

Rànquing per províncies

El rànquing de «províncies més sostenibles» mostra en aquesta onada que, des de començament d’any, els ciutadans de Palència, Valladolid, Jaén, Las Palmas i Toledo són, per aquest ordre, els que per la seva participació i encert en les respostes han acreditat tenir comportaments més sostenibles. La dada de mesurament de més o menys sostenibilitat és l’índex obtingut de la relació entre les puntuacions (sostenipunts) i el nombre de participants de cada ciutat.

El Sosteniblòmetre convida a reflexionar i ofereix consells sostenibles per millorar en els hàbits diaris.

A més a més dels gestos quotidians de la població general, existeixen altres esforços que miren d’incrementar la sostenibilitat entorn dels diferents usos de l’aigua. La innovació mira de pal·liar problemes comuns com la contaminació per plàstics, tal com reclamen les Nacions Unides en aquest dia. N’és un exemple el projecte Life Phoenix, pioner en solucions per a la regeneració d’aigües residuals i tractament de microplàstics i contaminants emergents.

El projecte està emmarcat en el programa europeu LIFE i està sent executat per un consorci internacional liderat per Aqualia. La recerca s’enfronta al creixent repte dels contaminants emergents i microplàstics, que causen problemes en els actuals sistemes de depuració, al ser difícilment eliminables, i solen acabar als mars i rius, on suposen un greu risc mediambiental. Un dels seus objectius és quantificar i eliminar microplàstics mitjançant processos de filtració avançada. Es desenvoluparà en diverses localitzacions per tota la península Ibèrica, a les EDARs d’El Toyo (Almeria), on ja s’ha iniciat, Almonte (Huelva) i Talavera de la Reina (Toledo).

Un altre exemple és el programa Re-Carbón, liderat per Aqualia, juntament amb tres empreses més i centres de recerca, i presentat a Astúries. Gràcies a aquest programa, s’han desenvolupat cinc nous productes procedents de residus que tenen la capacitat per eliminar compostos indesitjats de l’aigua, com microcontaminants derivats de plàstics i de productes farmacèutics.

A Los Alcázares (Múrcia), Aqualia, en col·laboració amb l’ajuntament, treballa en el projecte NINFA, que busca monitoritzar i tractar els contaminants presents en aigües subterrànies i subsuperficials amb l’objectiu de protegir el medi aquàtic, incloent-hi el mar Menor. NINFA incorpora el monitoratge de diverses fonts de contaminació, com les aigües depurades, la infiltració urbana (metalls pesants, hidrocarburs, microplàstics) i la intrusió de sals en zones costaneres, a més de fenòmens que agreugen la situació com sequeres i inundacions.

Aqualia, com a primera empresa del sector certificada per AENOR en la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), destaca que l’aigua és fonamental per al desenvolupament i pot ser un motor de canvi per impulsar una societat més justa, un dels desafiaments de l’Agenda 2030.