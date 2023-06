El 2015, els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) van introduir un canvi disruptiu respecte als antecessors, els objectius del mil·lenni. El canvi principal va ser el reconeixement de la innovació i la tecnologia (a través de l’ODS 9) com a element imprescindible per aconseguir la sostenibilitat de la nostra societat.

Una transformació digital justa que té per objectiu augmentar la innovació i la productivitat de l’economia, i oferir noves oportunitats a les persones i les empreses. La sincronia d’aquestes dues revolucions, digital i verda, ha de ser la recepta més eficaç per garantir el futur de la nostra societat; que optimitzi la protecció al medi ambient i que permeti un creixement econòmic competitiu, sostenible i just. Les telecomunicacions són un habilitador perquè altres sectors també arribin a la transició verda i al compliment dels ODS.

Sota aquests paràmetres, Telefónica alinea la seva estratègia de companyia amb els principis del Pacte Global de les Nacions Unides i està preparada per afrontar els nous desafiaments com a oportunitats de creixement. Tot això, centrat en tres pilars estratègics: construir un futur més verd, ajudar la societat a prosperar, i liderar amb l’exemple.

Més verd

Telefónica orienta el compromís amb el planeta incidint en els ODS ambientals (7, 11 i 13), al contribuir a reduir l’impacte del canvi climàtic desvinculant el seu creixement de la petjada ambiental i ajudant a descarbonitzar l’economia.

Ha reduït les emissions de CO2 en les operacions (objectius 1 i 2) en un 80%, des del 2015, per la introducció de tecnologies més eficients, així com per l’ús d’energies renovables al 100% de les instal·lacions a Europa, el Brasil, Xile i el Perú. D’aquesta manera, ha arribat a l’objectiu plantejat per al 2030 amb 8 anys d’antelació, segons assenyala en l’Informe de Gestió Consolidat del 2022.

Per ajudar a limitar l’augment de la temperatura global a 1,5 ºC, i avançant-se una dècada als acords internacionals, Telefónica s’ha proposat arribar a les zero emissions netes el 2040 incloent-hi la cadena de valor, i és la primera telco a validar-ho per Science-Based Targets initiative (SBTi) sota el nou estàndard Net-Zero. Així la disminució total d’emissions incloent-hi els tres abastos se situa en el 45% en els últims set anys.

Aquest objectiu no només és compatible amb l’expansió de la xarxa i la qualitat del servei, sinó que també permet que l’empresa sigui més competitiva. Gràcies a la implementació de més de 100 projectes d’eficiència i gestió energètica, ha aconseguit reduir el consum energètic un 7,2% comparat amb el 2015, malgrat que el trànsit gestionat per les seves xarxes ha augmentat 7,4 vegades. En l’actualitat, s’ha de destacar que el consum elèctric global de Telefónica procedeix en un 82% de fonts renovables, i es marca com a objectiu assolir el 100% el 2030.

Per contribuir a la digitalització dels clients, Telefónica, en qualitat de soci integral de nombroses empreses, ofereix les solucions Eco Smart a fi de contribuir a descarbonitzar l’economia. Com a conseqüència de les eficiències generades per la connectivitat i els serveis digitals, els va ajudar a evitar 81,7 milions de tones de CO2 el 2022.

L’estratègia i les accions posades en marxa permeten a la telco continuar liderant aquesta matèria i formar part de la Llista A de l’índex CDP Climate Change, en la qual està present des de fa nou anys de manera consecutiva.

A més a més, treballa per ser una companyia residu zero el 2030 a través de l’ecodisseny, la compra amb criteris circulars, la reutilització i el reciclatge. El 2022, Telefónica va reciclar el 98% dels seus residus i va reutilitzar 4,4 milions d’equips electrònics d’operacions, oficines i clients.

Fa anys que el Grup treballa per alinear la sostenibilitat ambiental i social amb la financera. Així, el finançament sostenible ja ha arribat al 27% del total del Grup, per la qual cosa la companyia ha fixat el nou objectiu de situar-la entre el 30 i el 35% del total el 2024.

Durant el 2022 els principals analistes de sostenibilitat del mercat han considerat Telefónica com una de les empreses del sector més compromeses amb l’ASG, i ha aconseguit avançar en la millora de les valoracions rebudes, entre d’altres, per Sustainalytics i MSCI.