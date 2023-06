L'any en què han entrat en vigor les restriccions d'accés a les Zones de Baixes Emissions, prop de la meitat dels espanyols es veuran obligats a plantejar-se canviar de vehicle per un altre de més sostenible per poder seguir circulant pel centre de les ciutats de més de 50.000 habitants. És una de les mesures que van jalonant el camí cap a un futur lliure d’emissions. De fet, la Unió Europea ja ha posat data per a la desaparició dels cotxes amb motor de combusió tèrmica: a partir del 2015 ja no es podran vendre vehicles que emetin C02 a l'atmosfera i el 2050 només podran circular per les carreteres europees vehicles que siguin zero emissions.

En aquest context de transformació de la mobilitat, el Salón del Vehículo de Ocasión y Seminuevo de Madrid celebra el seu 25è aniversari reunint més de 3.000 cotxes de les principals marques i de totes les categories. Una bona oportunitat per aconseguir el vehicle que permetrà accedir a aquestes àrees restringides i una eina eficaç a més per al rejoveniment del parc mòbil i, consegüentment, per a la reducció de gasos nocius i la millora de la seguretat viària. Aquest gran esdeveniment per a venedors i compradors mostrarà diversitat de solucions per a la mobilitat d'ocasió que inclourà cotxes, motos, furgonetes, ‘carsharing’, lloguer… I tota mena de models, com ecoelèctrics, híbrids, GLP, esportius, 'quilòmetre 0' o vehicles comercials, entre d'altres. El saló es presenta com una oportunitat d'aconseguir un vehicle apte per circular a les Zones de Baixes Emissions Tots els cotxes exposats en aquest saló, organitzat per IFEMA Madrid i promogut per l'Associació Nacional de Venedors de Vehicles, Reparació i Recanvis, GANVAM, tindran menys de 5 anys d'antiguitat i comptaran amb la certificació d'etiqueta mediambiental. Els que vulguin adquirir un vehicle d'ocasió, trobaran concentrada en un únic espai i en les mateixes dates l’oferta més gran del sector, a la mida de les seves preferències i butxaca i amb totes les garanties i grans descomptes aplicables durant la durada de la fira i amb facilitats de finançament. Optimisme en el sector de l'automòbil La convocatòria, que espera l'assistència de més de 30.000 visitants, se celebrarà en un context d’optimisme relatiu a la indústria. Les dades més recents de GANVAM destaquen les més de 600.000 vendes de seminous realitzades durant el primer quadrimestre de l'any, una xifra que suposa un creixement del 2,6% respecte al mateix període del 2022. Una altra dada reveladora és que, per cada vehicle nou, se n'estan venent 1,9 d’usats a Espanya. Tots els vehicles tindran menys de 5 anys d'antiguitat i tindran etiqueta mediambiental Tot i que els vehicles dièsel i benzina continuen sent l'opció més escollida pels compradors d'usats, destaca també el creixement dels models Mild Hybrid de gasolina al mercat d'ocasió. Aquests models van guanyar protagonisme els quatre primers mesos de l'any en augmentar les operacions fins a l'abril un 102,4% respecte al mateix període del 2022, i van assolir els 11.550 models venuts. Tot i això, amb prou feines van representar l'1,9% de les vendes totals de turismes d'ocasió. Amb la seva aposta per la mobilitat del futur, el 25º Salón V.O. 2023 se suma al gran repte d'IFEMA Madrid per la mobilitat, el principal eix del qual és Global Mobility Call, el gran fòrum internacional que va néixer amb l'ambició de definir i liderar el desenvolupament de la mobilitat del futur i que celebrarà la segona edició al setembre. Les grans marques d'automoció, concessionaris i empreses multimarca acudeixen al 25º Salón del Vehículo de Ocasión y Seminuevo de Madrid 2023 amb models de totes les gammes i segments i a preus competitius i amb ofertes especials i serveis d'assessorament i finançament a mida. Del Rolls Royce a la furgoneta de treball ALMOTOR 26. Aquest concessionari de més de 20 anys d'experiència presenta una àmplia gamma de vehicles, des d'automòbils compactes, SUV espaiosos o sedan, entre d'altres. A més, posa a la disposició un servei de finançament amb l'objectiu d'atorgar una resposta ràpida i precisa sobre el finançament del vehicle que adquireixin. AUTOMÓVILES ARGÜELLES. Compta amb una experiència en la compravenda de cotxes de segona mà i ocasió des del 1964. Aquest any a la fira exposaran part de la seva flota on es podran trobar exclusius Rolls Royce, emblemàtics Mercedes Benz G i vehicles quilòmetre 0, entre molts altres, amb ofertes especials durant el Salón VO. C. DE SALAMANCA és un dels concessionaris oficials d'automoció més antics de tot Europa. L'exclusivitat en els models que presenta a la fira està garantida. Exhibiran al saló una petita mostra històrica de la seva col·lecció privada de vehicles d'alta gamma (Jaguar XK120 i 140, Defender, Sovereign, Vogue Classic), a més de les novetats prèmium i luxe de gamma amb entrega immediata en motoritzacions híbrides, híbrides endollables, elèctrics i les més avançades en gasolina i dièsel. DURSAN presentarà models de les marques Maserati, M Competition de BMW i Turbo S de Porsche fins a models de Dacia, Seat o Fiat a preus molt assequibles. En exclusiva per a la fira, hi haurà un vehicle Volvo S90 amb grau 3 d'autonomia a la conducció, etiqueta zero, híbrid endollable, un cotxe molt especial i poc vist. Oferirà també models que fins ara només es poden adquirir per subscripció. Són vehicles de la marca Lynk & Co., híbrids endollables (etiqueta zero) del 2021 entre 10.000 i 15.000 km. PASSIÓ PEL COTXES Paral·lelament a l'exposició comercial tindran lloc altres activitats com aquestes: * Exposició de cotxes antics. C. de Salamanca, un dels concessionaris més antics d'Europa, anirà al saló amb una mostra de vuit joies històriques de la col·lecció privada de vehicles d'alta gamma. En un espai de 200 m2, podreu veure l'evolució de diferents marques, com dos Jaguar antics, un Jaguar Sovereing, un Vogue Classic, un Defender (model antic) i els seus homòlegs actuals, Jaguar I-pace, L460 i Defender nou. * Concurs de ‘tuning’. El concurs de vehicles modificats “CMC” (Car Modified Contest), es realitzarà durant el cap de setmana, els dies 17 i 18 de juny. Entre els pavellons 5 i 6 es trobarà l'últim per a la cura de l'automòbil i s’exhibiran les millors modificacions. El concurs avaluarà les millores en carrosseria, suspensions, seients esportius, tapisseries, volant…