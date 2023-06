Els Mossos d'Esquadra investiguen una possible violació en grup a una prostituta que hauria tingut lloc dijous passat al barri barceloní del Raval, segons ha avançat el mitjà 'Metropoli' i han confirmat fonts policials. La policia indica que ara com ara el que es té és el testimoni d'una dona que va explicar que la treballadora sexual havia sofert l'agressió. Els Mossos van començar la investigació en el marc de la qual s'haurà de recavar la versió de la presumpta víctima, que pel moment no ha presentat denúncia. Segons 'Metropoli', la violació la van practicar tres homes.