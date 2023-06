Els Mossos han aconseguit accedir a la masia de les Llosses i neutralitzar l'home que aquest dimecres al matí s'havia atrinxerat a la casa. Com a conseqüència de la intervenció, un mosso ha resultat ferit lleu. També ha quedat ferit l'home atrinxerat i l'han traslladat en helicòpter a l'hospital. Segons els Mossos, l'home -que viu a la masia- hauria disparat amb una arma de cacera carregada de perdigons el propietari de la casa i, tot seguit, s'hauria atrinxerat. Veïns de la zona, però, han explicat a l'ACN que l'home i la víctima -un jove de 20 anys que és fill de l'alcalde de Sant Jaume de Frontanyà- eren veïns. Segons les mateixes fonts, l'home atrinxerat era un ocupa i la víctima vivia de lloguer a una casa del costat.

La masia on l'home s'ha atrinxerat després de disparar la víctima és Les Lloberes, a tocar de Sant Jaume de Frontanyà (Berguedà). Segons han explicat els veïns a l'ACN, en aquesta finca hi ha dues cases: en una hi viva la víctima de lloguer, i en l'altra hi vivia el detingut des de feia anys, quan havia ocupat la masia de manera il·legal.

Durant el dispositiu, els Mossos han intentat negociar amb ell perquè sortís de la masia, però finalment no ho ha fet i els agents del Grup Especial d'Intervencions (GEI) han hagut d'accedir a l'interior de la casa. Segons ha informat la policia, l'home ha disparat els agents i han hagut de neutralitzar-lo. El detingut ha resultat ferit i ha hagut de ser traslladat en helicòpter a l'hospital. També ha resultat ferit un agent dels GEI.

Segons han explicat veïns de Les Llosses a l'ACN, el jove atrinxerat és molt conegut al poble: "Sempre feia autoestop perquè no té carnet de conduir i els veïns l'agafàvem", ha explicat un d'ells. Segons diuen, de no haver-se tancat a la casa, l'home hauria fugit fàcilment perquè coneix molt bé la zona.