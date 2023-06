Aquesta nit és la revetlla de Sant Joan, la nit de les Meigues (bruixes) i se celebra el solstici d'estiu, temps en què el Sol passa pel primer punt del signe Càncer, per allà el 21 de juny. Les tradicions de la foguera, els petards, cremar les coses velles o que ja no vulguem, crear receptes màgiques amb herbes remeieres... Ens acompanyaran en una nit màgica, però, coneixes les recomanacions per tenir una nit sense incidents?

Les recomanacions amb els elements pirotècnics Compra els petards en llocs autoritzats

Mai agafis els petards amb les mans i si l'has encès i no ha petat, millor deixa'l i no t'hi acostis, pot esclatar més tard. Tirar-li aigua a sobre, et garanteix que no esclatarà Manresa tindrà tres fogueres de Sant Joan No fer esclatar petards dins recipients tancats

No acostar els elements pirotècnics a la cara, mans o zones del cos, ja que ens podem o podem cremar a algú

ja que ens podem o podem a algú Queda totalment prohibit llançar petards contra altres persones o animals, tampoc es poden llançar on hi ha aglomeracions de gent És important conèixer quines zones estan habilitades per poder llançar-los sense que el soroll provoqui malestar als veïns, animals o sense que puguem provocar un incendi a un immoble o bé comú

sense que el o sense que puguem o bé comú També està prohibidíssim llançar elements pirotècnics a prop del bosc, mínim 500 metres de distància On es fan les millors coques de Sant Joan aquest 2023? Aquestes són algunes de les recomanacions a l'hora de llançar petards o coets, incomplir-ho pot du sancions i multes importants, tot i que, el més rellevant és que l'incompliment de les normes pot du greus problemes per a la salut amb cremades, infarts o fins i tot, incendis a blocs de pisos, cases o destruir un bosc sencer. Compte perquè és una nit màgica però perillosa.