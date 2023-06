La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, Intergift, Bisutex, Madridjoya i MOMAD presentaran al setembre les novetats a la Feria de Madrid. Dissenyadors, desfilades, esdeveniments i dotzenes de pavellons carregats de moda en la trobada dels professionals del sector ‘lifestyle’ més important d'Europa.

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

La 78a cita, en què es presentarà la col·lecció Primavera/Estiu 2024, tindrà lloc del 13 al 17 de setembre. L'escenari principal és el pavelló 14.1 d'IFEMA MADRID, on es presentaran les col·leccions dels dissenyadors més importants del nostre país. A més d'Ifema, hi haurà altres localitzacions a Madrid on es desenvoluparan els Desfiles en la Ciudad. Alguns dels dissenyadors ja confirmats són: Ágatha Ruiz de la Prda, Aurelia Gil, Claro Couture, Custo Barcelona, Dolores Cortés, Duarte, Fely Campo, Hannibal Laguna, Isabel Sanchís, JC Pajares, Jorge Vázquez, Lola Casademunt by Maite, Odette Álvarez, Otrura, Paloma Suárez, Pedro del Hierro, Teresa Helbig, Ulises Mérida, Ynésuelves. Els dissenyadors de la passarel·la Allianz EGO són Binya, Boltad, Corsicana, Crack, Emeerree, Georgiela Studio, Javcier Guijarro, Tíscar Espadas, Visori Studio, així com un dissenyador convidat de la MBPrague FW.

Las últimas tendencias en muebles, decoración, regalos, bisutería, complementos, joyería y relojería también se podrán visitar

La brillantor de la moda s'encén així a Madrid, en una cita imprescindible en el calendari internacional de la moda. Un esdeveniment que no podria ser possible sense el suport generós dels patrocinadors que comparteixen la visió de la bellesa i l'estil. Primer de tot, Mercedes-Benz, una marca sinònim de luxe i disseny d'alt nivell, ens proporciona l'esperit elegant i audaç que impulsa la moda. D'altra banda, L'Oréal Paris, amb la seva reputació impecable en bellesa i cosmètica, ens ofereix la confiança i la transformació que només el maquillatge pot proporcionar. Inditex, com a colós del ‘retail’, és l'enllaç perfecte entre les passarel·les i els carrers, fent de la moda un llenguatge universal. De la mateixa manera, la MFW rep el suport substancial d'Allianz, Iberia i Multiópticas. També la col·laboració de Dorsia Clínicas, AEG, la Comunitat de Madrid, Mar de Frades, Martin Miller's Gin, ESNE Universitat de Disseny i Tecnologia, Rowenta, Schweppes i GHD ens proporciona la seguretat que l'art, el disseny, la tecnologia i l’estil es fusionen per crear una experiència inoblidable en les desfilades de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

A més, aquest any, i amb el propòsit de visibilitzar la diversitat física, corporal i cultural, amb una imatge de bellesa i salut, multiracial i molt cosmopolita, en aquesta 78a edició es realitzarà un càsting de models buscant diferents perfils amb aquesta diversitat. Es tracta de complir els objectius de la imatge que vol representar cadascun dels dissenyadors o marca participant. Com en cada edició, es donarà oportunitat a noves cares nacionals que sens dubte tindran gran projecció dins de la indústria. Un elenc de models original polaritzaran l’atenció dels dissenyadors i de les càmeres, amb unes proporcions equilibrades, models atractius i controvertits i que imantin l’espectador. Així, basats en aquestes directrius, la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid complirà amb els objectius i presentarà un càsting divers, que reforci la creativitat i l'intercanvi de cultures, que ampliï relacions, que segueixi sent un referent al nostre país i que reforci la seva difusió a escala internacional.

Intergift, Bisutex, Madridjoya i MOMAD

Els dies 13 i 17 de setembre, IFEMA MADRID es transformarà en un imant brillant per als visionaris, els innovadors, els somiadors i els creadors de tot el món. Aquest espai es convertirà en un exuberant mosaic d’estils de vida, un paradís per als que busquen les últimes tendències en mobles, decoració, regals, bijuteria, complements, joieria, rellotgeria i moda. Set pavellons del Recinte Firal s'engalanaran en un festí multisectorial, albergant una cita que cada sis mesos converteix Madrid en l'epicentre global del ‘retail’.

El Salón Internacional del Regalo y Decoración, Intergift, obrirà les portes als amants de la decoració i els regals als pavellons 3, 5 i 7. Com a aparador més gran d'Espanya i Portugal, presentarà una sorprenent varietat de novetats dels sectors Home&Deco i Gift, fusionant art i funcionalitat en propostes irresistibles. Al Pavelló 4, el cor del Salón Internacional de la Bisutería y Complementos, Bisutex, bategarà amb força. Aquí, les col·leccions més creatives de bijuteria, complements i articles de viatge cobraran vida, desplegant una paleta de colors i dissenys per a la propera temporada tardor-hivern. El Pavelló 6 serà la llar de Madridjoya, el Salón Internacional de Joyería y Relojería Urbanas y de Tendencia. Aquest espai albergarà línies atemporals i propostes d'alta joieria, joieria en plata i indústries afins. El Pavelló 1, per altra banda, es convertirà en el vibrant epicentre del sector Cash&Carry.

Finalment, el Pavelló 8 serà el refugi del Salón Internacional de Moda, Calzado y Accesorios, Momad, un punt de trobada essencial per als professionals del món fascinant de la moda. D'aquesta manera, IFEMA MADRID es prepara per desfermar una sinergia màgica entre aquests sectors que tenen tant en comú, generant noves oportunitats de negoci i enriquint la visita de professionals de tot el món.

Després de dues edicions marcades per una tendència positiva en el nombre de visitants professionals i empreses expositores, aquesta nova cita promet continuar impulsant el creixement. El mes de febrer passat, va registrar un impressionant augment del 12% respecte a l'última edició del setembre, amb més de 36.000 visitants de 89 països diferents.