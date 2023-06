L’ocupabilitat per a un jove que busca feina té a veure amb les característiques que acompanyen aquest individu i que augmenten la seva probabilitat d’aconseguir una feina adequada. Són diversos els factors que hi intervenen; no obstant, és important destacar que, entre els estudiants que no han acabat l’educació secundària, la taxa d’atur juvenil es dispara al 61,31% i que el 2020 la taxa d’atur juvenil a Espanya era la més alta de la Unió Europea, amb un 40,1%.

D’altra banda, segons l’INE, a finals del 2019, els graduats universitaris van mostrar una taxa d’activitat del 93,6%. Quatre anys després de la seva graduació, la taxa d’atur es va situar en el 8,0%. La pregunta ja no és si tenir estudis, això és, un bon equipatge per a la vida, provoca millor ocupabilitat, sinó a quin sector s’han format, a quin camp concret de coneixement i a quina àrea geogràfica. Són precisament aquests els elements determinants per trobar feina.

Les dades i les conclusions sobre qualificació, professions en auge i transició laboral es poden trobar en l’informe "Joves universitaris i ocupabilitat", que ha publicat Randstad Research i la Universitat San Pablo CEU. La seva rectora, Rosa Visiedo, està convençuda que, perquè una societat sigui gran, és imprescindible construir un sistema que potenciï l’ocupabilitat. I, per això mateix, cal traslladar coneixements tècnics especialitzats, però també és necessari ensenyar als alumnes valors, actituds i competències personals que contribueixin a millorar el seu perfil tant professional com també personal. Això és pensament crític, treball en equip, creativitat, habilitats de comunicació, lideratge, compromís ètic, solidaritat... que avui són molt valorats per les empreses. No només es tracta d’adquirir coneixements, sinó també de mobilitzar-los i sumar-los valors ètics, actitud i competències personals.

Col·laboració universitat-empresa

Precisament per potenciar l’ocupabilitat, la Fundación Universitaria San Pablo CEU ha creat el Consell Assessor d’Ocupabilitat, del qual formen part directors de recursos humans d’empreses referents d’Espanya, i l’objectiu del qual és construir ponts entre l’empresa i la universitat i escoltar les empreses per atendre les seves necessitats amb la finalitat de millorar l’ocupabilitat dels estudiants, a més d’ajudar la societat, els estudiants i les seves famílies a entendre el mercat laboral present i futur en termes d’ocupabilitat. Per a Rosa Visiedo, aquesta col·laboració té diversos vessants. El primer és institucional, ja que la bona relació entre la universitat i l’empresa és fonamental. I d’aquest sorgeixen els altres. Un altre és l’investigador aplicat, que insta a una col·laboració estreta i genera coneixements i mira d’afrontar reptes presents i futurs. I després hi ha el vessant d’ocupabilitat. Això ho il·lustra molt bé el Programa Aules CEU-Empresa. Un programa que ha comptat amb nombroses empreses i amb què es pretén generar un ecosistema de col·laboració a través de la presència de les empreses a la universitat. CEU cedeix a aquestes empreses un espai a la universitat, una aula física, on es fa evident la presència de l’empresa i, juntament amb els alumnes, es desenvolupen certs projectes conjunts. Per exemple, en el programa IBM, els estudiants han participat en uns reptes plantejats que consisteixen a construir un quadro de comandament per als serveis de l’Ajuntament de Madrid. La novetat d’aquest programa és que posa en relació molt directa els universitaris amb l’empresa. D’aquesta manera les companyies descobreixen talents i els alumnes aporten solucions creatives i innovadores. Això ha tingut molt bona acollida, amb més de 20 aules en el curs acadèmic actual.

Les vocacions comencen a la infància

Una de les conclusions més potents de l’estudi de Randstad Research i CEU té a veure amb l’elecció dels estudis universitaris, ja que aquests marquen la vida d’una persona. I de vegades la decisió es pren sense prou informació. Sabem que avui hi ha uns 300.000 joves que estan en aquesta tessitura.

També el tipus d’institució universitària elegida té a veure amb l’ocupabilitat, i les privades superen en quatre punts les públiques. El coneixement d’idiomes, l’experiència prèvia des d’un punt de vista laboral, que s’enllaça amb les pràctiques curriculars o extracurriculars –més de 5.000 estudiants han fet pràctiques des que va començar el curs–, o la zona geogràfica on s’estudia són determinants en l’ocupabilitat futura. Però hi ha un factor extern determinant a l’hora de sol·licitar una carrera i és la demanda del mercat. En aquest sentit, les titulacions STEM estan tenint una demanda creixent perquè les empreses necessiten titulats en aquests perfils tècnics. La diferència es percep quan aquesta demanda empresarial no està acompanyada per la demanda dels alumnes.

Per a Rosa Visiedo, la solució no pot residir en el moment de la presa de decisió, sinó en la creació de vocacions des de les etapes més primerenques de l’educació: «Des del CEU mirem de completar l’oferta de titulacions STEM i n’hem afegit a l’oferta d’altres com l’Enginyeria de Tecnologies d’Animació i Videojocs, l’Art Digital, l’Enginyeria Matemàtica, la Ciència i l’Enginyeria de Dades, i ben aviat tindrem grau en Física. Tot això fa que la mitjana de la inserció laboral per a una Universitat com San Pablo CEU estigui per sobre d’un 95%. I una altra dada rellevant és que un percentatge alt aconsegueix la seva primera feina abans de quatre mesos. Visiedo sentencia que, en aquest món tecnificat, disposar de disciplines d’humanitats que vertebrin l’educació superior permet posar el focus en la persona. «Les humanitats ens permeten reflexionar sobre la tecnologia des del punt de vista ètic. Tractem que els estudiants ho aprenguin en les assignatures, però al CEU es pot cursar un títol propi que anomenem Futur, en què preparem els estudiants a llançar amb èxit el seu futur professional i en què participen moltes empreses».