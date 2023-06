L’Ama té 41 anys, viu a Getafe (Madrid) i durant el confinament es va adonar que era una noia trans no binària. És a dir, la seva expressió de gènere fluctua entre el masculí i el femení, i això fa que la incomprensió social cap a la seva identitat sigui encara més gran que la que pateixen altres membres del col·lectiu LGTBI. Els greuges a les xarxes socials o al carrer, quan decideix vestir-se amb roba tradicionalment associada al femení, tot i tenir (i agradar-li) la seva barba, estan a l’ordre del dia.

L’Ama va néixer amb òrgans sexuals masculins, els seus pares li van posar Jose i va créixer socialitzat com qualsevol altre noi de la seva edat, però alguna cosa no li «quadrava». «Sé que no soc un noi des de petita, però m’ha costat més entendre que tampoc soc una noia trans binària». «Si en un dels extrems d’una línia imaginària hi ha el masculí, en l’altre el femení i al mig la resta d’identitats, siguin les que siguin, la meva identitat de gènere s’ubica en algun punt intermedi de l’espectre femení. I la meva expressió de gènere fluctua entre els dos conceptes, estèticament parlant», explica.

Va descobrir la seva identitat no binària durant el confinament, quan tenia 38 anys i va tenir més temps per reflexionar sobre si mateixa, buscar informació a internet i veure sèries, documentals i llegir llibres sobre la desconstrucció del gènere i les dissidències no binàries. «Fins aquell moment em considerava una persona associal perquè no encaixava en el masculí, ni en els rols associats al masculí, però es van donar una sèrie de circumstàncies que em van permetre desconstruir la masculinitat, reconèixer-me en el femení i de sobte tot va encaixar; vaig començar a disfrutar per fi de la vida», relata.

L’orientació sexual

L’Ama aclareix que la identitat de gènere no té res a veure amb l’orientació sexual. En aquest cas, no fluctua, sinó que l’atrauen les noies des de sempre, «igual que a una dona cis –amb el mateix gènere i sexe assignat al néixer– li poden atraure altres dones». De fet, té parella, una noia cis bisexual «que disfruta» com ella «d’aquest tipus de dissidències i defuig de les masculinitats clàssiques».

L’Ama s’ha canviat de nom i sexe en el DNI, tot i que troba a faltar que la llei trans, que permet la modificació legal sense hormonar-se o tenir un aval mèdic, hagués reconegut la identitat no binària; és a dir, no declarar-se ni home ni dona, com passa en alguns països. «Estic molt contenta d’haver deixat de ser considerat legalment un home, tot i que m’hagués agradat que es contemplés una tercera opció per a les persones no binàries», assenyala.

De tota manera, no sempre la seva expressió de gènere és femenina, fluctua del masculí al femení «per qüestions estètiques i emocionals, com qualsevol persona que escull un tipus de roba o una altra». Tot i que és conscient que quan es vesteix amb complements que tradicionalment s’associen a les dones és quan sol ser objecte de «mirades, assetjament o fins i tot agressions» perquè el seu físic no encaixa en el que la societat espera i no pensa passar pel «dolorós» procediment làser que faria que la seva barba no es notés. De fet, li agrada tenir barba.

Incomprensió i discriminació

«Amb barba continuo sent la mateixa persona que si porto faldilla o maquillatge, tots aquests detalls estètics són qüestions associades al rol de gènere i la nostra identitat no en depèn. Les persones trans no hem de sentir la necessitat de modificar el nostre cos ni operar-nos o hormonar-nos per complir els cànons estètics que la societat espera de nosaltres, basats en els conceptes clàssics del masculí i el femení. Algunes persones sí que senten aquesta necessitat i és totalment vàlid, però d’altres no hem de sentir aquesta necessitat i disfrutem del nostre cos sense més ni més», remarca.

No obstant, la seva decisió li genera incomprensió i discriminació. Explica, per exemple, que una amiga a qui estimava com si fos de la seva família, va deixar de parlar-li quan va començar a expressar públicament el seu no binarisme. I que no la van contractar per un lloc de treball en l’hostaleria, tot i tenir molta experiència. Ja havien acordat els termes contractuals però «no van comprendre» que en última instància els comuniqués que volia vestir amb l’uniforme femení. «Em van dir que ho toleraven absolutament tot, però que seria millor deixar aquestes coses per fer-les a casa meva. L’endemà em van dir que una altra persona havia estat seleccionada per criteris professionals», relata.