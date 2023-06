El 61% dels espanyols estaria disposat a canviar la marca de menjar per a mascotes si coneixés millor la composició dels aliments. Així ho afirma una enquesta realitzada per Edgard & Cooper, una marca de menjar natural per a gossos. Aquesta enquesta reflecteix l'interès creixent dels propietaris de mascotes per conèixer i triar aliments de qualitat per als seus companys peluts. A més, el 96% dels enquestats creu que l'alimentació de les seves mascotes té un impacte a llarg termini.

No obstant això, l'estudi també revela que hi ha un desconegut significatiu pel que fa a la composició del menjar per a mascotes. El 35% dels enquestats admet no saber quins ingredients formen part del menjar que donen a la seva mascota. Aquesta manca de coneixement posa de manifest la necessitat d'educar i conscienciar els propietaris de mascotes sobre la importància d'una alimentació equilibrada per a la salut i el benestar dels seus animals.

Menjar de veritat per a amics de veritat

Des dels seus inicis, Edgard & Cooper ha apostat per crear aliments que incloguin ingredients frescos i naturals per garantir una dieta equilibrada per a les mascotes. La marca s'ha centrat a proporcionar opcions de menjar que prioritzen ingredients reals i evitin l'ús de farines de carn moltes vegades elaborades a partir de subproductes animals. En el seu lloc, prefereixen utilitzar carn i peixos frescos, juntament amb una varietat de fruites i verdures, utilitzant mètodes de cocció sense ultraprocessaments per conservar els nutrients i el sabor dels aliments. I és que la carn fresca és un 42% més digestible que les farines de carn.

La elecció d'aliments de qualitat és fonamental per al benestar de les mascotes, i els propietaris són cada vegada més conscients d'això. Segons l'enquesta, el 61% dels espanyols consideraria canviar de marca si coneixés millor la composició dels aliments. Els principals motius citats pels enquestats per considerar un canvi de marca van ser la recomanació d'un veterinar (72%) i el coneixement de la composició dels aliments (61%).

Compromís amb la sostenibilitat

A més de proporcionar una alimentació saludable, Edgard & Cooper també està molt compromesa amb la sostenibilitat, és per això que el 2022 van ser reconeguts amb el certificat BCorp, que s'atorga a les empreses que aposten per construir una economia més inclusiva i sostenible per a totes les persones i el planeta. L'empresa té com a objectiu convertir-se en la marca d'aliments per a mascotes més sostenible, implementant un pla anomenat "Zero Pawprint Plan" que inclou objectius de zero carboni, envasos totalment sostenibles, sense l'ús de plàstics, i subministrament 100% ètic per a l'any 2025. En línia amb el seu compromís amb la sostenibilitat, Edgard & Cooper dona l'1% de les seves vendes a la Fundació Edgard & Cooper, una organització benèfica independent que recolza projectes per millorar la vida dels gossos i gats.