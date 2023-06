Més de 146.000 alumnes d'Educació Primària s'han format contra el ‘bullying’ en el primer curs en funcionament de Somos Unic@s. Aquest programa educatiu impulsat per la Fundació ColaCao cerca sensibilitzar contra l'assetjament escolar des de la prevenció i l'educació emocional.

La Fundació ColaCao va obrir les inscripcions d'aquest programa d'èxit el maig de l'any passat, i des d'aleshores s'hi han sumat diferents centres de tot Espanya amb l'objectiu d'educar els alumnes contra l'assetjament escolar des d'edats molt primerenques. En total, han impartit Somos Unic@s a les aules més de 2.222 docents de tot el país. Més del 96% dels enquestats asseguren estar disposats a repetir l'experiència i el 97% consideren el programa útil, en haver observat canvis significatius en el seu alumnat.

“El projecte Somos Únic@s ha ajudat els meus alumnes a l'hora de resoldre conflictes a l'aula i entendre el valor que aporten les diferències entre iguals. També ha augmentat la seva capacitat reflexiva, permetent ser més autocrítics i reconèixer els seus errors per millorar la convivència”, afirma el professor d'un centre de la Comunitat Valenciana inscrit al programa.

La valoració que fan des de la Fundació ColaCao també és molt positiva i ja estan preparant la següent convocatòria amb il·lusions renovades.

En paraules de Javier Coromina, membre del patronat, “els docents que han implementat aquest projecte educatiu reflecteixen un alt nivell de satisfacció, ja que han observat com el programa aconsegueix connectar amb els estudiants i generar-hi canvis significatius. Aquests resultats ens impulsen a continuar apostant per aquest projecte i que el missatge contra l'assetjament escolar arribi a un nombre cada vegada més gran d'alumnes de diferents edats a tot el país.”

L´èxit d´un programa educatiu 100% gratuït

Somos Únic@s, desenvolupat per Fundació ColaCao en col·laboració amb l'Associació No a l'Assetjament Escolar (NACE), és un programa totalment gratuït que proporciona als alumnes eines per saber com actuar davant d'un cas de ‘bullying’ i comprèn tres mòduls d'activitats.

Des de l'educació emocional, Somos Únic@s busca treballar l'autoestima, l'empatia, la tolerància i el respecte, lluitant contra l'assetjament escolar a través de diverses dinàmiques participatives i abordant els diferents agents que hi intervenen: víctimes, agressors i testimonis. La seva implantació és flexible en el temps, de manera que cada docent pot adaptar-lo a les necessitats de cada grup. Amb 15 materials didàctics, els diferents suports han estat ideats per treballar-los a través de metodologies innovadores com ara la gamificació.

Aquest projecte educatiu ha estat creat per mestres i pedagogs i els materials estan disponibles a totes les llengües oficials del país.

Suma't a la lluita contra el ‘bullying’ i registra el teu centre escolar al programa Somos Únic@s per al proper curs a l’ enllaç següent.

Les claus per detectar assetjament escolar a un menor

L'assetjament escolar sol viure's en silenci i poques vegades és detectat correctament en la fase inicial. La indefensió i la soledat de la víctima el poden portar a viure situacions d'estrès, ansietat, aïllament social i fins i tot suïcidi.

Per això, tots tenim un paper en la prevenció d’aquest problema i és vital prestar atenció i observar els menors per saber si estan patint assetjament escolar. El cos i el comportament “poden parlar-nos” i donar-nos molta informació.

Senyals d'alarma que ens han de fer reaccionar serien els canvis psicològics i emocionals, anomalies o autolesions al cos o l'absentisme i rebuig a anar a l'escola.

Com trencar el silenci davant del ‘bullying’

L'assetjament escolar afecta a Espanya uns 2.000.000 de menors i és una de les principals barreres psicològiques, emocionals, socials i educatives en el desenvolupament de la personalitat infantil. Al mateix temps, i malgrat influir en 1 de cada 4 nens, (un 25% de la població estudiantil, especialment en els darrers cursos de Primària i Secundària) és un dels problemes més silenciats, segons dades de l'Estudi Cisneros de l'Institut d'Innovació Educativa i Desenvolupament Directiu del 2006.

La Fundació ColaCao, entitat sense ànim de lucre, lluita des del 2021 contra el ‘bullying’ i s'ha convertit en un gran altaveu de la sensibilització i divulgació social en l'àmbit escolar per trencar el silenci i aconseguir que els casos es denunciïn a temps. La comunitat educativa al complet (alumnat, professorat i famílies) juga un paper importantíssim en la prevenció i l'atenció d'aquesta xacra social. Per això, la importància de projectes com el de Somos Únic@s, que generen consciència i promouen debat social.

Apunta aquí el teu centre escolar al programa Somos Únic@s per al proper curs i suma't a la lluita contra el ‘bullying’!